Takú dramatickú zápletku vo vláde by nevymyslel ani bývalý známy filmový režisér hororov Alfred Hitchcock († 80). Hádky medzi OĽANO Igora Matoviča a SaS Richarda Sulíka už nenechali chladnou ani prezidentku Zuzanu Čaputovú. Po tom, čo sa udialo na vláde dnes ráno, promptne zvolala do prezidentského paláca stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov, teda jej, predsedu parlamentu Borisa Kollára a premiéra Eduarda Hegera.

Pingpongová loptička poskakujúca medzi OĽANO a SaS sa ani dnes nezastavila! Medzi Sulíkom a Matovičom to už vrie prakticky od volieb 2020. Najskôr to bolo o tom, komu pripadne rezort financií, následne o riešení koronavírusovej krízy, zo strany Matoviča padali obvinenia, že Sulík môže za tisícky mŕtvych, hádky o protiinflačnom balíčku, vzájomné obviňovanie zo spolupráce s fašistami a mnoho ďalšieho.

„Dnešným dňom vypovedávame koaličnú zmluvu. Matovič gniavi Slovensko a musí odstúpiť, inak členovia SaS podajú 31. augusta demisiu,“ povedal Sulík začiatkom júla s tým, že OĽANO má dostatok času na vyriešenie situácie. Matovič a ani jeho stranícky kolegovia ale nechceli o jeho odchode z postu ministra financií ani počuť. Ľady sa pohli pred pár týždňami, kedy sa predstavitelia všetkých vládnych strán stretli, no dohodli sa iba na tom, že si rokovanie zopakujú.

Desať dní pred vypršaním ultimáta SaS, prišiel premiér Eduard Heger s návrhom, ktorý bol skôr o snahe zabrániť stretnutiam Matoviča so Sulíkom. Obaja by ako šéfovia svojich strán nechodili na rokovania koaličných rád. Vytvorila by sa aj akási komisia, ktorá by rozhodovala o sporoch v koalícii a zároveň by ukladala tresty. „Matovič neodstúpi, SaS by mal urobiť krok späť,“ znelo vtedy od všetkých predstaviteľov OĽANO.

Prišiel 31. august a SaS dostala od OĽANO návrh s desiatimi bodmi, po ktorých splnení by Matovič opustil vládu, ak podá demisiu aj Sulík. Podľa OĽANO by napríklad SaS musela odsúhlasiť zákon o štátnom rozpočte (nevedno ako napísanom, poznámka redakcie), liberáli by nesmeli navrhovať zákony s dopadom na verejné financie, museli by súhlasiť so zvyšovaním daní a odvodov a aj so zákonmi z dielne OĽANO. Prvé reakcie odborníkov naznačovali, že toto SaS nemôže prijať.

Sulík ale prekvapil a povedal, že on už demisiu v prezidentskom paláci podal a na rade je Matovič. Ak on demisiu nepodá, nebude šéf SaS na 10 bodov reagovať: „Dovtedy nemá zmysel sa k nim vyjadrovať. Najväčší problém je Matovič. Keď odstúpi, vyjadríme sa aj k 10 bodom o ktorých môžeme diskutovať. Nehovorím ale, že s nimi súhlasím.“ To už nenechalo chladnou Čaputovú a v poobedňajších hodinách si v súvislosti s vládnou krízou pozvala do prezidentského paláca Hegera s Kollárom.

O priebehu rokovania bude prezidentka následne informovať médiá a verejnosť.