Najnovšie chce Igor Matovič presadiť poukazy či poukážky pre seniorov, ktoré ich majú motivovať na očkovanie. Nárok na ne majú mať občania nad 60 rokov, ktorí si do Vianoc dajú pichnúť vakcínu na COVID-19. Minister financií však narazil na problém. Podľa jeho návrhu by poukazy mali byť v hodnote 500 eur, no koaličná SaS súhlasí maximálne so 150-eurovou hodnotou vyplácanou na ruku. Štát by odmena pre seniorov za očkovanie podľa Matoviča mala stáť 500 miliónov eur.

Peniaze by síce seniori mohli využiť na služby či stravovanie, no gastro sektor ostro protestuje. „Potrebujeme odškodnenie teraz, nie keď bude zase všetko otvorené,“ zdôraznil generálny tajomník Aliancie slovenskej gastronómie Andrej Kasáš. Otázne takisto je, či navrhované poukážky seniorov naozaj motivujú a pôjdu sa pre ne zaočkovať.

Veď jeden brilantný nápad, ako zvýšiť zaočkovanosť, už minister Matovič realizoval. Na jar navrhol a presadil očkovaciu lotériu. S veľkou pompou ju vysielala verejnoprávna televízia a v priamom prenose sa rozdávali peniaze. Ale aj tu došlo k prehmatom: príkladom je Zuzana z Prešova, ktorej neuznali výhru 400 000 eur a ona sa chce teraz súdiť s ministerstvom financií. Ako vyhlasoval Matovič: „Podstata je tá, aby sme sa spoločne, možno aj takýmto spôsobom, pokúsili primäť ľudí, ktorých možno aj táto finančná odmena bude motivovať k očkovaniu.” Lenže lotéria vakcináciu rapídne nezvýšila. „Nikdy nebola ohlásená ako prostriedok na zvýšenie zaočkovanosti. Bola ohlásená ako prostriedok na odmenu pre zaočkovaných,“ otočil zrazu minister. Štát do očkovacej lotérie nalial približne 26 miliónov eur. Mnohí hneď tvrdili, že peniaze sa dali použiť aj inak a oveľa rozumnejšie – na priame odmeny pri očkovaní, ale najmä na tak potrebnú modernizáciu a vybavenie nemocníc.

