Minister financií Igor Matovič (48) chce meniť daňovo-odvodový systém. Počas predstavovania reformy povedal, že ekonomiku Slovenska ťahajú práve zamestnanci, a preto by im chcel pridať. Bývalý minister práce a expert na dane a odvody Jozef Mihál (56) však poukázal na fatálny problém v Matovičovej reforme!

Nový daňovo-odvodový systém sa Matovič snaží prezentovať aj ako snahu o zavedenie spravodlivosti a pomoci sociálne najslabším vrstvám: „Nechcem, aby mali výhody z nového systému len bohatí ľudia, ale aby mali rovnaké výhody aj chudobní.“ Minister svoju snahu prezentoval na príklade pri hrubej mzde zamestnanca 1 400 eur. Vraj má taký zamestnanec v čistom teraz 1 100 eur a po novom má mať 1 134 eur.

Odborníci sa však zhodujú, že reforma nie je až taká sláva. Exminister Jozef Mihál si posvietil práve na mzdy pre zamestnancov. Kým tí s nízkym platom si po novom polepšia doslova o drobné, tí najbohatší budú mať vo vreckách o niekoľko stoviek eur viac. „Ak je súčasná hrubá mzda 1 000 eur, tak terajší čistý príjem je 824 eur. Po novom to bude 827 eur. Krása, plus tri eurá,“ napísal s humorom Mihál na sociálnej sieti. Podotkol, že v prípade aktuálneho čistého príjmu je už započítané aj stravné a sociálny fond. V novom systéme to tak nebude.

Exminister vypočítal aj to, ako si polepší zamestnanec s hrubou mzdou (HM) 10-tisíc eur. V čistom si takýto človek mesačne prilepší až o 555 eur! „Pri hrubej mzde 10-tisíc eur je teraz v čistom 7 050 eur. Po novom bude čistý príjem 7 605 eur,“ napísal Mihál. Podľa jeho vzorca, ktorý zverejnil na internete, sú však oveľa zaujímavejšie HM, ktoré poberajú obyčajní ľudia. Pri priemernej HM za rok 2020, ktorá bola 1 133 eur, je teraz čistá mzda 917,98 eur (vrátane stravného a sociálneho fondu) a po novom bude 922,80 eur. Pri minimálnej mzde, ktorá je tento rok 623 eur, v súčasnosti čistá mzda vychádza na 557 eur (vrátane stravného a sociálneho fondu) a po prípadnom zavedení Matovičovej reformy do praxe bude 561,50 eur. Teda o 4,5 eura viac ako teraz.

