Počas vrcholiacej druhej vlny vyčítal vtedy ešte premiér Matovič ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi, že nenakúpil antigénové testy. „Dôsledkom toho sú tisícky mŕtvych,“ povedal vtedy šéf OĽaNO. Odborníci sa čudovali, prečo má testy kupovať práve Sulík, ktorý sa s Matovičom dostal do jedného z mnohých konfliktov od vzniku súčasnej koalície. Potom však spory utíchli. „Na Matovičove slová nebudem reagovať,“ povedal v posledných mesiacoch Sulík niekoľkokrát.

No teraz je už všetko inak!Matovič, tentoraz už ako minister financií, spolu so šéfom Sme rodina Borisom Kollárom (56) navrhol, aby seniori nad 60 rokov zaočkovaní proti covidu dostali poukaz vo výške 500 eur. Ten by mohli využiť na návštevu hotelov, reštaurácií, divadiel, koncertov, posilňovní, kaderníctiev, športových a ďalších služieb. V SaS však zostali návrhom zaskočení. „Súhlasili sme s odmenou pre očkovaných seniorov maximálne do výšky 150 eur. Ďalšie navýšenia sme vetovali najmä z dôvodu udržateľnosti verejných financií,“ napísali liberáli na sociálnej sieti s tým, že z koaličnej rady odchádzali s dohodou, že o návrhu sa ešte porozprávajú. To však nebola jediná „podpásovka“, ktorou Matovič prekvapil Sulíkovcov. Do lídra liberálov si rypol aj vďaka svojej daňovo-odvodovej reforme. „Sulíkov sen o odvodovom bonuse som dotiahol o niekoľko levelov vyššie,“ povedal Matovič pre e.dennikn.sk.

A to už vyburcovalo samotného šéfa SaS, ktorý sa k financmajstrovi vyjadril na sociálnej sieti: „Pripadám si ako hodinár, ktorý s lupou na očiach, tenučkým ‚šrobovákom‘ a klieštikmi v rukách vytvoril skvost jemnej mechaniky a tesne pred nasadením krytu príde Igorko s kladivom a stovkou klincom v ruke a odsunie ma so slovami ‚nechaj ma to vylepšiť‘. Teraz vážne: Odvodový bonus neobsahuje ošklbanie živnostníkov ani milionársku daň, ani zvýšenie dane z dividend, ani 100 eur na dieťa tým, čo nič nerobia, ani zrušenie stropu pre platenie odvodov...“ Je teda zrejmé, že Matovičove nedávne slová, že s jeho reformou je v koalícii spokojnosť, nie sú úplnou pravdou.

Sulíkov status neostal bez povšimnutia u exministra práce a experta na dane a odvody Jozefa Mihála (56). „Odvodový bonus, naopak, obsahuje zásadné zjednodušenie systému sociálnych dávok, a to tak, aby ich poberateľov motivoval pracovať,“ reagoval Mihál s tým, že nad slovami Matoviča sa iba pousmial. Politológ Radoslav Štefančík sa domnieva, že Matovič by mal veci najskôr dohodnúť na koaličnej rade a až potom dávať verejné vyhlásenia: „On to robí naopak. Z večera do rána sa zobudí, že ide cez 500-eurové poukazy pre seniorov podporiť rôzne služby. Matovič chodí ako poľovník s bubnom na zajace.“ Odborník si myslí, že najnovšie vyjadrenia síce môžu vyvolať v koalícii napätie, ale tentoraz z toho kríza nebude: „Budú hľadať cesty, ako z toho von.“