Minister chce jedným nápadom zvýšiť očkovanie seniorov nad 60 rokov, pomôcť podnikateľom a zároveň podporiť starších občanov. Ak sa ktorýkoľvek senior nad 60 rokov zaočkuje do Vianoc prvou dávkou, získa 500-eurovú poukážku. Tá bude využiteľná na návštevu hotela, divadla, koncertu, reštaurácie, ale aj na pedikúru, posilňovňu, masáže, wellness. „Prečo stále musíme otravovať verejnosť s nepripravenými a nedohodnutými plánmi a veľkolepými nerealizovateľnými návrhmi?,“ pýta sa Bittó Cigániková na sociálnej sieti.

Poslankyňa poukazuje na to, že Matovič už mal niekoľko podobných nápadov: „Raz lotéria končiaca žalobou o 400-tisíc eur, potom povinný krčah vody, špáranie sa v nose celému národu nekonečne dookola, trojnásobná daň z nehnuteľností, teraz bombastických 500 eur.“ Minúť 500 miliónov eur na podľa Bittó Cigánikovej nepremyslené poukazy je vraj hazardovanie so zdrojmi občanov. „To majú podnikatelia čakať do leta, aby zistili, či im z tejto pomoci napokon niečo príde?,“ pýta sa poslankyňa s tým, či si Matovič uvedomuje, koľko je to 500 miliónov eur.

SaS podľa Bittó Cigánikovej už pol roka bojovala za motiváciu pre očkovaných, najmä ich slobodou na základe nižšieho epidemiologického rizika. Sú tiež za riadne a okamžité odškodnenie prevádzok. Trikrát vraj na vláde navrhli odškodňovací zákon, ktorý by kryl skutočné straty tých, čo sa ocitli v najväčších problémoch. „Nepodporil si ho,“ napísala predsedníčka zdravotníckeho výboru.

Bittó Cigániková ministrovi vymenovala hneď niekoľko možností, ako využiť peniaze v boji s pandémiou podľa nej efektívnejšie: „Mohli by sme nakúpiť 420-tisíc dávok monoklonálnych protilátok, alebo 695-tisíc ľuďom dať liečbu Molnupiravirom na liečbu Covid-19 v ambulanciách.“ Tieto lieky vraj znižujú hospitalizáciu o 50 až 70 %! Podľa poslankyne by Slovensko za sumu 500-miliónov eur mohlo dať každej už pomaly dva roky ťažko skúšanej zdravotnej sestre 17-tisíc eur odmenu!

