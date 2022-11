Bývalého prezidenta finančnej správy Františka Imreczeho (50) do hĺbky vyspovedal novinár Marek Vagovič v diskusnej relácii RTVS Pod povrchom. Imrecze v rozhovore prezradil, že až neskôr pochopil, ako funguje „systém našich ľudí“ počas vlád Smeru a osoby, ktorí riadili štát by dokázal spočítať na prstoch dvoch rúk.

Bývalý šéf daniarov je jedným z najvyššie postavených kľúčových svedkom vo viacerých kauzách, kde vypovedá aj proti expremiérovi a lídrovi Smeru Robertovi Ficovi, ktorý pravidelne organizuje brífingy, útočí na vyšetrovateľov, sudcov, špeciálnu prokuratúru a kritizuje kajúcnikov.

Imrecze v rozhovore prezradil, že až neskôr pochopil, ako funguje „systém našich ľudí“ počas vlád Smeru. Zdroj: MATEJ JANKOVIC

Spolupracujúci obvinený František Imrecze, ktorý šesť rokov pôsobil ako prezident vo finančnej správe, v relácii Mareka Vagoviča Pod povrchom uviedol, že síce vypovedá v mnohých kauzách, no ako udavač sa necíti.

Anketa Sú podľa vás kajúcnici dôveryhodní? Áno 42% Nie 58% Neviem 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

„Mojím cieľom nie je udávať,“ povedal a zároveň pripomenul, že ako spolupracujúci obvinený musí hovoriť o udalostiach tak, ako si ich pamätá. Podľa jeho slov mnohí ďalší obvinení realitu popierajú. „Je to však ich rozhodnutie, sú to ich hodnoty a ich postoj k životu,“ dodal.

Prečo nezačal odhaľovať systém skôr? Stála mu v tom túžba po kariére. „Ja som ten systém nevytvoril, ja som v ňom bol, a ak som kariéru chcel mať, tak som v ňom musel zotrvať,“ priznal sa Imrecze. Zároveň vylúčil, že by mal strach z odhalenia. „Systém bol veľmi bezpečný,“ uviedol,.

Františkovi Imreczemu sa vďaka "systému našich ľudí" naskytla príležitosť šéfovať rezortu zdravotníctva. Nakoniec sa ministrom zdravotníctva stal terajší predseda strany Dobrá voľba a Umiernení Tomáš Drucker, ktorý mal podľa Imreczeho v danom období väčšiu podporu oligarchov. „Vychádzalo to aj z väčších skúseností v téme zdravotníctva,“ opísal Druckerovu pozíciu kajúcnik.

Exprezident finančnej správy nechcel špekulovať o tom, či by mu hrozila v tom čase aj fyzická likvidácia, ak by sa bol priznal počas toho, ako systém ovládali „naši ľudia“. Zdroj: Karol Farkaš

Imrecze tvrdí, že oligarchovia, ktorí riadili krajinu, by sa dali spočítať na prstoch dvoch rúk. V relácii vyhlásil, že to bolo „do desať“ ľudí. Podľa neho to boli ľudia, ktorí majú vplyv v štátnej správe. Ovplyvňovali napríklad zákazky či úspech alebo neúspech konkrétnych firiem.

Svoje činy v diskusnej relácii oľutoval. „Je to obrovská hanba, ktorú zažívate sám voči sebe, zažíva ju aj celá rodina.“ Podľa Imreczeho priznanie sa k trestným činom nie je ľahšou cestou, ako si mnohí dnes myslia. „Dnes je asi ľahšie chodiť na tlačové besedy, tváriť sa, že sa nič nestalo a prezentovať sa ako bezúhonný človek a politik,“ dodal.

Obvinenie a zadržanie políciou označil za šok a „fatálny zásah do života“. Tvrdí, že v kolúznej väzbe mal dostatok času uvažovať nad tým, kam to dopracoval.