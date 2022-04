Líder Smeru Robert Fico na tlačovej konferencii vyhlásil, že vládna koalícia sa rozhodla odstrániť z cesty každého, kto zavadzia. „Je pripravená na tento účel použiť najšpinavšie fašistické metódy za ktoré by sa nehanbili eštebáci v päťdesiatich rokoch a nacisti v tridsiatich rokoch,“ povedal šéf Smeru. Podľa jeho slov je vláda schopná ísť ešte ďalej, ak narazí na prekážky. Podľa Fica vláda a prezidentka Zuzana Čaputová chcú ostať bez akejkoľvek oponentúry, aby mohli vyhrať nasledujúce voľby. Kritizoval aj premiéra Eduarda Hegera (OĽANO). Ten v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy povedal, že si želá, aby Fico išiel do väzby, a to napriek tomu, že nevie aká je dôkazná situácia.

Fico hovoril o totálnom porušovaní Ústavy SR, princípov demokracie a právneho štátu na Slovensku. Novinárom odkázal, že po oponentoch z opozície budú ďalšími na rade práve oni. „Urobia z vás Lipšicovci organizovanú zločineckú skupinu a budú vás všetkých zatvárať ako sliepky do kurína,“ vyhlásil.

„Aj som do určitej miery rád, že po dvoch rokoch strašného hľadania a snorenia, ma neboli schopný obviniť zo žiadnej korupcie, ekonomickej trestnej činnosti, zo žiadneho násilného, nedajbože nejakého sexuálneho deliktu,“ vyhlásil Fico.

Šéf Smeru oznámil, že 30 poslancov Národnej rady SR posiela otvorenú výzvu členom ako aj predsedníčke Európske komisie, v ktorej sa popisujú udalosti na Slovensku. „Ak je toto pravda, majú veľký vred. A tým vredom v Európskej únii nie je Maďarsko ani Poľskom či Malta, ale Slovensko s tými gaunermi, ktorý stoja dnes na čele vlády,“ povedal Fico.

Šokujúci výrok Fica o jeho prípadnom väznení nájdete v galérii!

Podľa poslanca Ľuboša Blahu nejde o nič iné, len aby oponentom zapchali ústa a zastrašili opozíciu. „Toto nie je o korupcii, ale o tom, že Robert Fico povedal pravdu o Kiskovi a Matovičovi, za toto je dnes stíhaný a hrozí mu väzba,“ povedal Blaha.

Ladislav Kamenický (Smer-SD) sa na tlačovej konferencii poriadne rozčúlil. V rukách držal fotografiu nebohého generála Milana Lučanského s jeho citátom: „Nemôžem sa pozerať a nechcem sa pozerať na to, ako sa policajný zbor politizuje“.

„Toto je fašizmus páni. Demokracia na Slovensku skončila,“ vyhlásil Kamenický v súvislosti s obvinením Fica a Kaliňáka. Poslanec Boris Susko uviedol, že Smer-SD zrušil inštitút poslaneckej imunity, dnes sa podľa jeho slov ukazuje, že to bola chyba.