Jedenásť osôb a presný plán ako oklamať štát. To stačilo na vytvorenie organizovanej skupiny, ktorá sa nezákonne obohacovala na uplatňovaní nadmerných odpočtov DPH. Systém pritom mali mať dokonale vymyslený. Nechýbalo ani krytie na najvyšších miestach. To zabezpečoval exšéf Finačnej správy (FS) František Imrecze spolu so svojim viceprezidentom Danielom Čechom. Spolu s nimi na úspešnosť podvodu dohliadal bývalý riaditeľ Kriminálneho úradu FS Ľudovít Makó. Spolupracovali aj s riaditeľom Daňového úradu v Nitre Radoslavom Uharkom a aj so priaznenými kontrolórkami. Medzi jedenestákou obvinených je aj známy podnikateľ Michal Suchoba.

Podľa Uznesenia o vznesení obvinenia z konca júna tohto roka, má mať vyšetrovateľka k dispozícii podklady v elektronickej aj listinnej podobe. Napríklad výpisy z obchodného registra, daňové priznania, výpisy z bankových účtov. "Vypočutí boli aj súčasní aj bývalí príslušníci FS, kontrolóri, riaditelia odborov, riaditelia daňových úradov," má sa písať mimo iného v uznesení.

Firmy, ktoré si uplatňovali nadmerné odpočty boli vyberané veľmi starostlivo a boli s obvinenými osobami spriaznené. Tieto nadmerné odpočty následne potrebovali aj zlegalizovať. "Suchoba ukázal Makóovi papier s názvami firiem a povedal mu, že už na ne vyčerpali cca 1 milión eur cez nadmerný odpočet a že potrebuje tie peniaze zlegalizovať. Taktiež mu povedal, že tie firmy potrebuje mať na Daňovom úrade Nitra," má sa písať v uznesení. Práve v Nitre mal na hladký priebeh dohliadať vtedajší riaditeľ Daňového úradu Radoslav Uharka.

Premyslený mali aj systém "očistenia" peňazí. Makó, Suchoba aj Čech sa vo svojich výpovediach zhodli na presnom postupe. "Makó priznáva, že ho Suchoba požiadal, aby legalizoval nadmerné odpočty, čo aj urobil tak, že oslovil Františka Böhma s tým či nadmerné odpočty vie vytiahnuť v hotovosti," údajne sa píše v uznesení. Toto mal dnes už nebohý podnikateľ spraviť svojim štandardným modelom s Číňanmi. "To znamenalo, že to preženie cez viacero svojich spriaznených spoločností a na konci tieto peniaze odošle na súkromné čínske účty. Teda Číňan dostal peniaze na rôzne čínske účty a Böhmovi doniesol hotovosť, ktorú pozbieral zo svojich hotovostných tržieb v rámci Európy," píše sa v obvinení. Takéto peniaze preposielané cez viacero firiem sa už pokladali za očistené.

Podľa obvinenia si mala skupina prísť na obrovské peniaze a to až 18 miliónov eur. Extistencia tejto organizovanej skupiny mala trvať najmenej od jesene roku 2012 až najmenej do konca februára 2018. Práve v tomto roku malo byť podané posledné sporné daňové priznie.