Kauza Mýtnik III: KAJÚCNIK Imrecze opäť v akcii! Dnes bude vypovedať aj ďalší dôležitý svedok ×

Obrovská úplatkárska aféra na finančnej správe (FS) má dnes na programe jedno z najdôležitejších pojednávaní. Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) má vypovedať bývalý šéf FS František Imrecze, ako aj IT magnát Michal Suchoba. Ten mal úradníkov uplácať, aby získaval výhodné zákazky, no dnes už spolupracuje s políciou. Najznámejším obvineným v kauze Mýtnik III je veľkopodnikateľ a oligarcha spájaný so Smerom - Miroslav Výboh.