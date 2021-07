Obrovské peniaze! Bývalý šéf Finančnej správy (FS) František Imrecze (49) spolupracuje s políciou. K niektorým skutkom sa už priznal a podľa jeho výpovede mal označiť ďalšie mená, ktoré sa mali podieľať na korupcii. Exriaditeľ FS mal otvorene rozprávať aj o tom, prečo vzal funkciu šéfa štátnej inštitúcie, aj keď sa mu to platovo na prvý pohľad vôbec nemalo oplatiť.

František Imrecze vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave a pôsobil vo vysokých manažérskych funkciách v súkromných firmách. Jeho špecializáciou boli informačné technológie a telekomunikačný sektor. Pred nástupom na FS pôsobil v súkromnej firme SAP. Podľa jeho vlastných slov si mal na tejto pozícii prísť na slušné peniaze. Napriek tomu však miesto opustil a nastúpil na pozíciu riaditeľa Finančnej správy ako nominant strany vtedajšieho premiéra Roberta Fica (56) Smer-SD.

Imrecze je momentálne obvinený a vo väzbe. Na krku má obvinenie v kauze Mýtnik, ktorá sa týka netransparentných obstarávaní pre FS. Podľa obvinenia mala súťaže vyhrávať vo väčšine len spoločnosť Allexis. Tá má byť prepojená s rovnako obvinenými podnikateľmi Jozefom Brhelom starším, jeho bratom či Michalom Suchobom. Na takýchto obstarávaniach sa mala skupina okolo Suchobu nabaliť o niekoľko miliónov eur. Podľa najnovších medializovaných informácií mala presahovať sumu 60 miliónov eur. Imrecze však tvrdí, že na tomto biznise si on nijako neprivyrobil. „Ja osobne som nežiadal žiadnu priamu províziu za moju participáciu na ktorejkoľvek časti rámca riešení od firmy Allexis. Ani som to neočakával, keďže som mal dohodu s Jozefom Brhelom starším,“ má sa písať v Imreczeho výpovedi.

Podľa zdroja denníka Plus JEDEN DEŇ mal Imrecze vypovedať aj o tom, prečo prijal funkciu na pozícii, ktorá bola výrazne menej ohodnotená ako tá, na ktorej pôsobil v minulosti. V predošlom zamestnaní totiž mal pri plných odmenách zarobiť neuveriteľných 288-tisíc eur v hrubom ročne. Mesačne mu tak malo pípnuť na účet 24-tisíc eur v hrubom. Podľa jeho slov to však nemal byť problém. „Prvý, kto sa ma pýtal na moje finančné pomery v SAP a rozdiel celkovej hodnoty platu, bol Robert Kaliňák, vtedajší minister vnútra,“ mal vypovedať Imrecze. Keďže rozdiel v plate v súkromnej firme a štátnej inštitúcii mohol byť veľký, exminister vnútra mal navrhnúť pre Imreczeho riešenie.

„Kaliňák ma poslal za Jozefom Brhelom a povedal, že si mám skúsiť dohodnúť kompenzáciu mzdy v hodnote 200-tisíc ročne,“ majú znieť slová bývalého šéfa FS. Imreczemu to malo pripadať veľa, no ponuku prijal a s týmto pokynom mal podľa svojich slov ísť za známym oligarchom. Stretnutie malo prebehnúť na 10. poschodí známeho bratislavského hotela, kde sa na ročnom doplatení 200-tisíc eur k platu aj dohodol. Peniaze mu mali byť aj vyplatené a to za roky 2013 až 2017.

V roku 2018 Imrecze odchádzal z pozície riaditeľa Finančnej správy, preto mal podľa svojich slov dostať kompenzáciu „len“ 100-tisíc eur. Celkovo si teda bývalý šéf FS mal prísť na viac ako milión eur! Tieto peniaze mu mali byť vyplácané raz ročne. Jeden rok mala jeho doplnková výplata meškať. Posťažovať sa mal vtedajšiemu ministrovi vnútra Kaliňákovi. Následne mu mali byť peniaze vyplatené.

S otázkami o údajnej výpovedi Imreczeho sme oslovili aj Kaliňáka. „Informáciu, o ktorej hovoríte, považujem za absolútne novú a ešte k tomu aj nepravdivú,” odpovedal exminister.

Kaliňák nám napokojn prezradil, čo hovoril zamestnancom zo súkromnej sféry. Jeho alová nájdete v GALÉRII