Nový grafikon vlakovej dopravy viacerým cestujúcim skomplikoval život. Spoje pravidelne meškajú, študenti sa nemajú ako dostať do škôl, zamestnanci zas do práce, viacerí sú nútení nepríjemne dlho čakať na prestupovej stanici. Ako sa cestuje po novom, sme sa preto rozhodli otestovať na vlastnej koži!

Nový vlakový grafikon vstúpil do platnosti 11. decembra 2022 a je výsledkom spolupráce medzi rezortom financií a dopravy. „Táto zmena grafikonu sa pozitívne dotkne viac ako 90 % cestujúcich. Vo väčšine prípadov zvyšujeme intenzitu regionálnych prepojení a zrýchľujeme diaľkovú. Chceme byť efektívnejší. Naším dlhodobým cieľom je podporovať železničnú dopravu tak, ako je to v zahraničí," povedal v súvislosti s novým grafikonom dočasne poverený minister dopravy Andrej Doležal (Sme rodina). „Železničná doprava je jediná dlhodobo udržateľná forma dopravy na Slovensku a aj v Európe. Chceme vytvoriť podmienky, aby vznikol väčší dopyt a mohli sme voziť viac ľudí vlakom," zdôraznil tiež.

„V priemere 12 % cestujúcich pôjde rýchlejšieho zhruba o 15 minút. Najväčšie zrýchlenia sú na tratiach od Bratislavy do Žiliny a ďalej do Košíc. Pre väčšinu cestujúcich, t. j. 80 %, sa nič nezmení, to znamená, že čas a frekvencia spojenia zostávajú rovnaké. Negatíva sú v tomto prípade pre 6 % ľudí, ktorí pôjdu zhruba o 12 minút pomalšie. Nejde však o dôsledok nového grafikonu, ale vychádza to zo stavu železničnej infraštruktúry," hovorí Rastislav Farkaš, analytik z Útvaru hodnoty za peniaze. Rezort dopravy tiež tvrdil, že celkový čas cestovania sa nezmení aj so zarátaním prestupov.

Aj keď rezort dopravy reformu vlakového grafikonu chváli, fakt, že sa štát rozhodol úplne prekopať vlakové spoje, sa stretol s veľkou nevôľou cestujúcich. Na facebookovej stránke Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) nájdeme hromadu sťažností od nahnevaných ľudí. „Aký je dôvod týchto nezmyselných zmien odchodov vlakov? Potrebovali ste si vykázať aspoň nejakú prácu ku koncu roka? Prajem vám, aby ste vy ten 3-minutový prestup z Viedne v Bratislave stihli a nemuseli čakať 2 hodiny na ďalší vlak spolu s plnou stanicou spolucestujúcich," píše Petra. „Ďakujem vám, že každé ráno na prvú hodinu budem meškať 20 minút, keďže ste ráno zrušili hlavný školský vlak, s ktorým, mimochodom, chodilo veľmi veľa študentov hlavne z okolitých dedín, v ktorých rýchlik nezastáva," hovorí Lea.

"Roky rokúce jazdil rýchlik z Prievidze do Bratislavy – hlavná stanica, kde cestujúci pohodlne prestúpili na osobné vlaky, rýchliky či medzinárodne rýchliky, aby pokračovali a cestovali ďalej do svojho cieľového miesta. Teraz bude nový grafikon, kde rýchlik z Prievidze bude mať cieľovú stanicu Bratislava Nové Mesto a odtiaľ sa presúvať na hlavnú stanicu s MHD a potom čakať na ďalší vlak do cieľovej stanice," píše Michal. ĎALŠIE REAKCIE NAHNEVANÝCH CESTUJÚCICH SI PREČÍTAJTE V NAŠEJ GALÉRII!

Cestovanie podľa nového grafikonu sme sa rozhodli vyskúšať aj na vlastnej koži. Chceli sme sa zistiť, ako rýchlo sa po novom dostaneme z lokality na východnom Slovensku do hlavného mesta. Starý cestovný poriadok ponúkal zo stanice Čierna nad Tisou (okres Trebišov) ranný spoj odchádzajúci pred 6.00 hodinou približne s polhodinovým prestupom v Košiciach na rýchlik do Bratislavy s príchodom do cieľovej stanice pred 14.00. Nový grafikon však tento ranný spoj zrušil a do Košíc sa najskôr dostanete len osobným vlakom o 7.05, keď na prestup na rýchlik do Bratislavy máte k dispozícii len desať minút. Osobný vlak ešte pred odchodom zo stanice Čierna nad Tisou meškal 30 minút, ale rýchlik v Košiciach na regionálny vlak nepočkal, tak sme museli na stanici Košice hodinu a pol čakať na ďalší rýchlik do hlavného mesta. Do Bratislavy sme dorazili po 16.30. Dokopy nám tak trvala cesta do Bratislavy takmer 10 hodín, čo je o 2 hodiny viac, ako to bolo spojom podľa starého cestovného poriadku. REAKCIE NAHNEVANÝCH CESTUJÚCICH SI PREČÍTAJTE V NAŠEJ GALÉRII!

Nový grafikon vlakovej dopravy viacerým cestujúcim skomplikoval život. Spoje pravidelne meškajú, študenti sa nemajú ako dostať do škôl, zamestnanci zas do práce, viacerí sú nútení nepríjemne dlho čakať na prestupovej stanici. Zdroj: facebook/ZSSK

Ako reagovali cestujúci na nový vlakový grafikon, sme sa pýtali aj VEDENIA jednotlivých SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV. Článok pokračuje na ďalšej strane!