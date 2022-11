Dlhá príprava stavieb diaľnic predstavuje PROBLÉM: Minister Doležal chce zaviesť ZMENY! ×

Problémom na Slovensku je dlhá príprava stavieb diaľnic a rýchlostných ciest. Urýchliť by to mohli zmeny súvisiace so štúdiou uskutočniteľnosti, ktoré plánuje Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR. Malo by to ušetriť až 18 mesiacov. Uviedol to minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) počas štvrtkového (10. 11.) livestreamu na sociálnej sieti.