To čo dlhé roky na železniciach fungovalo už oddnes neplatí. Od nedele 11.12.2022 vstúpil do platnosti nový revolučný Grafikon vlakovej dopravy (GVD) plný zmien. Cesta z Košíc do Bratislavy sa síce zrýchli, ale rýchliky na ktoré ste boli zvyknutí už nebudú zastavovať v mnohých staniciach.

Mnohým vlakom skrátili trasu, ľudia budú viacej prestupovať a mnohým zrušili spoje úplne, alebo posunuli odchod vlaku tak, že nestíhajú do práce. Zatiaľ čo minister dopravy grafikon obhajuje, cestujúci sú pobúrení.

Rýchliky medzi Bratislavou a Košicami nahrádzajú rýchlejšie Expresy, Piešťany strácajú priame spojenie s Tatrami, do Ilavy sa rýchliky vrátia, z Trenčína IC zmiznú

Národný dopravca Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) po novom nahrádza rýchliky ® z Bratislavy do Košíc, ktoré premávajú v 2-hodinových intervaloch Expresmi (Ex), ktoré skrátia čas jazdy medzi metropolami východu a západu o 24 minút.

Cesta z Bratislavy do Košíc bude trvať necelé 5,5 hodiny, doposiaľ trvala necelých 6 hodín. Na prvý pohľad pozitívna zmena má viacero úskalí, ktoré štvú cestujúcich. Vlakové expresy medzi západom a východom budú po novom vyrážať každú nepárnu hodinu od 5tej ráno do 5tej večer, doteraz premávali každú párnu hodinu od 6tej rána do 6tej večer.

Zmena sa výrazne dotkne niektorých staníc západného Slovenska, v ktorých tieto rýchliky Expresy nezastavia. Stanice Leopoldov, Piešťany, Nové mesto nad Váhom a Trenčianska Teplá, kde doposiaľ zastavovali všetky rýchliky stratili priame spojenie s metropolou východu aj západu.

Doposiaľ mali cestujúci z Piešťan do Tatier priame vlakové spojenie, po novom budú musieť prestupovať v Žiline, čo im výrazne skomplikuje cestovanie, hlavne starým a imobilným ľuďom. ZSSK však argumentuje nízkym dopytom medzi týmito stanicami. Pôvodný plán chcel vylúčiť zastavovanie aj v Margecanoch, ľudia sa tu však výrazne búrili a spisovali petície, ktoré nakoniec pomohli a Expresy s prestupom do Gelnickej doliny tu napokon zastavovať budú.