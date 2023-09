V parlamente končia? Reprezentatívne prieskumy, ale aj predvolebná anketa Plus JEDEN DEŇ, do ktorej sa zapojilo 24 634 hlasujúcich, bývalej vládnej koalícií veľa šancí nedávajú. Podľa nich sa po voľbách do parlamentu niektoré jej strany ani nemusia dostať. Politológovia majú na to jednoduché vysvetlenie.

Hlasujúcich vo veľkej predvolebnej ankete Plus JEDEN DEŇ sme sa okrem iného pýtali: Budú podľa vás strany OĽaNO, SaS, Za ľudí a Sme rodina po voľbách opäť súčasťou vládnej koalície? Odpovede členov spomínaných politických subjektov nepotešia. Až 69 percent respondentov povedalo nie, táto štvorica už vo vládnej koalícii nebude.



Podľa politológov sa tento výsledok ankety dá vysvetliť rôzne. „Je možné, že respondenti akcentujú aktuálne prieskumy, ktoré naznačujú, že všetky uvedené strany budú mať problém dostať sa vôbec do parlamentu. Alebo si jednoducho nechcú pripustiť, že by sa zopakovala koalícia a situácie z predchádzajúceho volebného obdobia,“ myslí si politológ Jozef Lenč.

Jeho kolega Miroslav Řádek hovorí, že odpovede sú logické vzhľadom na to, že ani jedna zo strán bývalej vládnej koalície nemá istotu ani len parlamentnej účasti. „Bolo by preto iracionálne, ak by si ľudia mysleli, že budú opäť spolu v jednej vládnej koalícii, a to odhliadnuc od ich záujmových a hodnotových konfliktov, ktoré v predchádzajúcich troch rokoch medzi sebou ako vládne strany mali,“ upozorňuje.

Politológova Jozef Lenč a Miroslav Řádek vysvetlili, prečo hlasujúci v ankete Plus JEDEN DEŇ dávajú také nízke šance bývalej vládnej koalícii. Zdroj: EMIL VAŠKO

Miroslav Řádek upozornil aj na to, že podľa prieskumov predvolebných preferencií sa niektoré strany bývalej vládnej koalície ani nemusia dostať do parlamentu. Napríklad podľa agentúry Focus má OĽaNO, s ktorým ide do volebného boja aj Za ľudí, 6,3 %, lenže ako koalícia potrebuje 7, takže do Národnej rady SR by sa nedostalo. SaS má 5,1 %, čo je tesne nad požadovanou päťpercentnou hranicou. Sme rodina má 4,9 %, takže je mimo parlamentu.

Podľa prieskumu AKO má však OĽaNO 7 %, SaS 7,4 % a Sme rodina 5,3 %. Takže do parlamentu by sa dostali všetci, ale mali by iba pár poslaneckých kresiel.

Presné údaje a hlasovanie účastníkov ankety na ďalšej strane!