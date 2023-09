Jedna z otázok predvolebnej ankety denníka Plus JEDEN DEŇ znela: Je strana, ktorej prípadný volebný úspech vás desí? Zaujímavé je, že áno odpovedala drvivá väčšina respondentov – konkrétne 81,8 percenta. Len málokto z nich však prezradil, ktorá strana to je.

Lenže aj tieto odpovede veľa napovedali. Dokazujú, že sa do ankety zapojili čitatelia rôzneho politického zamerania. Áno, iba 7,9 % respondentov prezradilo, prípadná výhra ktorej strany ich desí, ale ich záber je naozaj širokospektrálny.

Niektorí čitatelia jasne pomenovali strany, ktoré nechcú vidieť v parlamente. Zdroj: EMIL VAŠKO

Z tých, ktorí odpovedali, väčšinu by poriadne vyplašilo, keby sa do parlamentu a do vlády dostala koalícia OĽaNO a priatelia. To až tak neprekvapuje, oveľa zaujímavejšie je, že druhou najčastejšie označenou „pohromou“ by bolo Progresívne Slovensko a treťou Smer-SSD. Na ďalších miestach skončili Republika a Demokrati. Čiže aj strany, ktoré v prieskumoch vedú.

Je na politickej scéne subjekt, ktorého prípadný volebný úspech vás desí?

Nie 6,5 %

Áno 81,8 %

Neviem 3,8 %

Čo vyplýva podľa politológov z odpovedí v ankete?

Čo spôsobilo, že čitatelia sa desia prípadného volebného úspechu strán, väčšinu ktorých by voliči chceli vidieť v parlamente? “Odpovede svedčia o veľkej politickej polarizácii spoločnosti. Je to dôsledok totálne zlej práce politických strán tak vo svojom vnútri ako aj medzi sebou. Strany posilňujú v ľuďom vzájomných strach a odpor,” upozorňuje politológ Miroslav Řádek.

Rokovanie Národnej rady SR v Zimnej jazdiarni Bratislavského hradu. Po voľbách sa noví poslanci vrátia do pôvodnej rokovacej sály - ale zrejme v dosť zmenenom zložení. Zdroj: tasr/Pavel Neubauer

A podobne argumentuje aj jeho kolega Jozef Lenč: “Ak sa viac ako 80 percent respondentov vyjadrí, že je v našom straníckom systéme politický subjekt, ktorého potenciál vyhrať voľby ich desí, svedčí to o vysokej miere polarizácie spoločnosti a straníckeho systému, o vysokej miere strachu, ktorý sa dá rôznymi spôsobmi zneužiť, a čiastočne aj o tom, že v systéme panuje nízka miera dôvery medzi voličmi a politickými stranami.”