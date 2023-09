Rekordných 24 634 respondentov hlasovalo vo veľkej predvolebnej ankete Plus JEDEN DEŇ. Väčšina z nich - 23,6 percenta - chce dať hlas strane Smer-SSD. Jej predsedu Roberta Fica (59) sa moderátor Noro Dolinský pýtal, ako hodnotí výsledky ankety, či chce byť premiérom alebo radšej prezidentom, čo podľa neho voliči teraz najviac chcú a čo by urobil, ak by šéfoval novej povolebnej vláde.

Predvolebná kampaň ide do finále. Aj sa zastavíte niekedy?

- Som rád, že sme išli do tejto náročnej volebnej kampane, pretože atmosféra medzi ľuďmi ukazuje, ako to asi dopadne počas volieb. Môžem dnes povedať, že si trúfame na solídny výsledok.

Čitatelia denníka Plus JEDEN DEŇ v našej veľkej ankete víťazstvo prisúdili Smeru. Je tu však aj reprezentatívny prieskum agentúry Focus, podľa ktorej si 25 percent ľudí želá, aby ste boli premiérom. Chcete byť predsedom vlády?

- Ľudí nemôžeme klamať a preto veľmi zrozumiteľne odkazujem: Pokiaľ Smer vyhrá parlamentné voľby a bude mať šancu zostaviť solídnu vládu, tak sa budem uchádzať štvrtýkrát o pozíciu predsedu vlády.

Sú tu však aj isté úvahy, že by ste možno mali mať vyššie ambície.

Napríklad kandidovať v prezidentských voľbách. Uvažujete týmto smerom?

- Neviem, či je to vyššia ambícia. Byť prezidentom je skôr cťou a možno uznaním práce, ktoré ste v živote urobili. Ak chcete niektoré veci dať do poriadku - mám na mysli verejné financie, upokojiť štát, možno mať suverénnejšie postoje v zahraničnej politike - potrebujete exekutívnu pozíciu a tou je funkcia predsedu vlády a nie prezidenta. Verím, že výsledok Smeru bude taký, že pani prezidentka bude musieť uvažovať o poverení zostavením vlády práve stranu Smer.

Prezidentka Zuzana Čaputová sa už vyjadrila, že poverí víťaza volieb zostavením vlády.

- Najskôr však povedala, že automaticky nepoverí víťaza volieb. My sme túto jej vetu veľmi intenzívne komunikovali na verejných zhromaždeniach, až potom povedala, že urobí presne tak, ako to má byť. Víťaz volieb musí dostať poverenie na zostavenie vlády, to je tradícia. Buď tú vládu zostaví alebo nezostaví. Ak ju nezostaví, tak vráti poverenie pani prezidentke a ona potom poverí niekoho iného.

Smer prieskumy voličských preferencií dlhodobo nekomentuje. Robíte si však vlastné prieskumy?

- Áno, ale sú kvalitatívne. Pýtame sa na trendy a na to, čo je dôležité. Nám záleží na tom, ako sa ľudia správajú na mítingoch, verejných zhromaždeniach, aká je spätná väzba medzi našimi voličmi a centrálou, okresnými a krajskými štruktúrami. A preto som si dovolil povedať, že to vyzerá na veľmi slušný výsledok strany Smer. Varujem pred momentom, ktorý sa nám stal v roku 2002, keď Smer prvýkrát kandidoval ako politická strana. V prieskumoch pred voľbami sme mali 18, 19 percent, ale mali sme obrovské množstvo prvovoličov. Reálne s nami sympatizovali, ale voliť neprišli. Mladý človek má iné starosti ako voľby.

Čo vám ľudia hovoria na mítingoch?

- Predovšetkým sú neuveriteľne nahnevaní na amaterizmus vlády, ktorá padla a nečinnosť úradníckej vlády. Druhá veľká téma je zdražovanie a tretia, že už by chceli mať pokoj. Ak by aj Smer vyhral voľby, pre nás má význam ísť do vlády, ktorá bude vnútorné stabilná. Ľudia potrebujú vidieť, že vláda vie, čo robí. A vidíme aj satisfakciu, zadosťučinenie, pretože naši voliči sa už neboja povedať, že volia Smer.

