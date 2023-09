Do veľkej predvolebnej ankety denníka Plus JEDEN DEŇ a webu pluska.sk sa zapojilo rekordných 24 634 hlasujúcich. Základná otázka, samozrejme, bola: Ktorej strane dáte hlas v parlamentných voľbách? Prvá trojica sa dala očakávať, ale jedno veľké prekvapenie z ankety predsa len vzišlo!

Aj keď ide „iba” o anketu nášho vydavateľstva, do ktorej sa zrejme zapojili najmä čitatelia jeho titulov, predsa len má svoju výpovednú hodnotu. Veď v nej hlasovalo rekordných 24 634 ľudí. Navyše podľa údajov boli z celého Slovenska, z miest a obcí rôznej veľkosti, rôzneho vzdelania a s rôznym príjmom. Takže výsledky predsa len o niečom svedčia.

Víťazná trojica sa príliš nelíši od prieskumov veľkých agentúr. Na prvom mieste skončil Smer-SSD, druhý bol Hlas-SD a tretie Progresívne Slovensko.

Prekvapilo skôr to, že podľa ankety by sa do Národnej rady SR dostalo iba 6 politických subjektov – čo však podľa iných prieskumov ľuďom vyhovuje, priveľa strán vraj zbytočne triešti sily.

24 634 respondentov veľkej predvolebnej ankety povedalo, koho chce mať v parlamente. Na zábere poslanci Národnej rady SR počas mimoriadnej 100. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky 7. septembra 2023 v Bratislave. Zdroj: tasr/Pavel Neubauer

Zrejme nikoho príliš nezaskočil výsledok OĽaNO v ankete. Hnutie skončilo štvrté, ale malo iba 6,7 percenta hlasov. A keďže do volieb ide ako koalícia, na pôsobenie v parlamente potrebuje 7 percent voličov.

Najväčším prekvapením bol výsledok hnutia Sme rodina. Aj keď v prieskumoch má nad 5 percent, u nás získalo iba 4,3 percenta, čiže do parlamentu by sa nedostalo. Boris Kollár však na otázku, s kým by šiel do koalície, odpovedal, že sú to priskoré úvahy. „Neporciujme medveďa, kým sme ho nechytili,” povedal obrazne. A to sa dá povedať aj o našej ankete, veď voliči o všetkom rozhodnú až 30. septembra. A keďže štvrtina sa ešte stále nerozhodla, komu dá hlas, môže to byť ešte zaujímavý súboj!

Šéf SNS môže byť zatiaľ s predvolebnými preferenciami spokojný. Zdroj: MARTIN DOMOK

Podľa výsledkov nášho hlasovania by sa do parlamentu dostala aj SNS Andreja Danka. Ten upozornil, že anketa denníka Plus JEDEN DEŇ v roku 2020 ako prvá odhadla víťazstvo Matoviča. „Preto jej výsledky, hoci je to anketa, beriem vážne a čitateľom denníka v mene SNS ďakujem. Nesmieme však zaspať na vavrínoch. Motivuje nás to pracovať ešte viac a verím, že spojenie národných síl prinesie 30. septembra SNS úspech," hovorí šéf SNS.

Čo hovoria na výsledky tí, ktorí boli úspešní? Čítajte na ďalšej strane