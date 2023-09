Veľká predvolebná anketa denníka Plus JEDEN DEŇ a webu pluska.sk mala rekordnú účasť. Zapojilo sa do nej neuveriteľných 24 634 čitateľov! Prezradili aj to, podľa čoho si vyberajú stranu, ktorej dajú vo voľbách hlas. Možno budete prekvapení!

Veľká predvolebná anketa mala 22 otázok a výsledky tých prvých sme už zhodnotili. Na to, ktoré strany by sa podľa hlasujúcich dostali do parlamentu, a ktoré by zostali pred jeho bránami, si ešte musíte chvíľu počkať. Teraz prezradíme aspoň to, podľa čoho si účastníci ankety vyberajú svojho volebného favorita.

Podľa predvolebnej ankety chce voliť až 96,3 percenta hlasujúcich. Ako upozornil politológ Miroslav Řádek, je pochopiteľné, že takúto volebnú účasť nedosiahneme, ale odpovede naznačujú, že zloženie Národnej rady SR sa môže výrazne zmeniť. Veď až 53 percent respondentov v ankete potvrdilo, že dajú hlas inej strane ako v parlamentných voľbách v roku 2020.

Ako si však ľudia vyberajú svojho volebného favorita? Ako ukázala aj anketa, je to rôzne. Na otázku Volíte podľa programu strany alebo podľa osobností v strane? odpovedalo 48,6 percenta respondentov slovami Snažím sa to skombinovať. Iba podľa straníckych osobností volí 26,1 percenta hlasujúcich, iba podľa programu 23,5 percenta.

A podľa čoho sa rozhoduje vy, komu dáte hlas vo voľbách? Zdroj: shutterstock

A 52 percent odpovedajúcich potvrdilo, že si prečítalo volebný program aspoň jednej strany.

Zaujímavé sú aj výsledky odpovede na otázku Ovplyvňujú vašu voľbu výsledky predvolebných prieskumov? Až 85,1 percenta respondentov totiž odpovedalo, že ich prieskumy neovplyvňujú, volia podľa svojich názorov a preferencií.

Ak sa menšie strany spoliehajú, že nakoniec im predsa len ľudia dajú vo voľbách hlas, môžu byť nepríjemné sklamané! Aspoň podľa výsledkov našej ankety. V nej totiž až 59,8 percenta odpovedajúcich potvrdilo, že by nevolili stranu, ktorá podľa prieskumov nemá šancu dostať sa do parlamentu.

