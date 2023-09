Politici by sa mohli z odpovedí poučiť a inšpirovať sa nimi! Veľká predvolebná anketa denníka Plus JEDEN DEŇ, do ktorej sa zapojilo 24 634 ľudí, priniesla totiž mnohé zaujímavé výsledky. Okrem iného ukázala, čo chcú Slováci vyriešiť ako prvé, čo ich teda najviac trápi.

Respondenti ankety zhodnotili vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera – až 86,7 percenta vyhlásilo, že ich sklamali. Zrejme aj preto 53 percent hlasujúcich bude voliť inú stranu ako v roku 2020. A väčšina (23,6 percenta) by dala tentoraz hlas strane Smer-SSD. Účastníci ankety povedali aj to, že zo sociálnych opatrení a vládnych balíčkov najviac uvítali valorizáciu dôchodkov, za ňu hlasovalo 58,5 percenta.

Aj preto sme sa v ankete pýtali: Ak by zvíťazila „vaša strana“, čo by mala začať riešiť ako prvé? Z odpovedí je úplne jasné, čo hlasujúcich trápi a čo by chceli, aby sa po parlamentných voľbách zmenilo.

Novozvolený parlament a vláda by mali podľa hlasujúcich v ankete urobiť poriadok v zdravotníctve. Zdroj: tasr/Jaroslav Novák

Jednoznačne najviac odpovedajúcich považuje za najdôležitejšiu oblasť zdravotníctvo. Konkrétne 41,6 percenta hlasujúcich upozorňuje, že treba urobiť v tomto rezorte poriadok. Trápia ich najmä dlhé čakacie lehoty na operácie a vyšetrenia, zastarané vybavenie nemocníc a ambulancií, ale i nedostatok lekárov a zdravotníckeho personálu. Mnohé problémy sa stále prehlbujú a pretrvávajú.

Žiaľ, doplácajú na to najmä pacienti. Dokazuje to počet odvrátiteľných úmrtí do 75 rokov, ktorý je o 80 percent vyšší, než je priemer EÚ, pričom za Českou republikou zaostáva Slovensko o 30 percent. Laicky povedané, pri dobrej prevencii, včasnej a modernej liečbe by u nás mohlo zomrieť oveľa menej ľudí vo veku do 75 rokov ako teraz.

Naše zdravotníctvo zápasí s nedostatkom lekárov, sestier aj investícií. Aj v tomto prípade výrazne zaostávame za priemerom Európskej únie. Ako uvádza štúdia Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS), Americkej obchodnej komory a Advance Healthcare Management Institute, výdavky verejného zdravotného poistenia ako podielu na HDP v roku 2012 dosahovali 5,46 %, v roku 2020 to bolo 5,81 % HDP a na rok 2023 by to malo byť 5,7 % HDP. Priemer EÚ sa pritom pohyboval okolo 8,82 percenta HDP.

Predstavitelia politických strán v predvolebnej debate Plus JEDEN DEŇ a PLUS 7 DNÍ moderátorovi Norovi Dolinskému hovorili, že zdravotníctvo nie je v ideálnom stave, ale rozhodne nie je pred kolapsom. Zhodli sa však, že potrebuje viac financií a najmä je nutné udržať na Slovensku mladých medikov a absolventov lekárskych fakúlt, rovnako ako motivovať odborníkov, ktorí pôsobia v zahraničí, aby sa vrátili späť.

Zdravotníctvo zápasí s nedostatkom financií na vybavenie, aj s nedostatkom lekárov a sestier. Zdroj: Facebook/Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica

Problém zdravotníctva podľa našej ankety trápi Slovákov absolútne najviac, čo je aj pochopiteľné. Ďalšie oblasti a témy podľa nich také naliehavé nie sú.

Čo Slováci považujú za naliehavé a čo už nie? Čítajte ďalej!