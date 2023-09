24 634 čitateľov v predvolebnej ankete: Dôchodky sú super, súdnu mapu si nechajte! ×

Nie každý finančný príspevok a pomoc štátu ľudia oceňujú! Potvrdila to aj veľká predvolebná anketa denníka Plus JEDEN DEŇ a webu pluska.sk. Zapojilo sa do nej rekordných 24 634 čitateľov a veľmi jasne u nich vyhrala valorizácia dôchodkov.