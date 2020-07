Meghan Markle je milovníčkou tesných kostýmov, šiat a topánkach na opätku. Po úteku od kráľovnej rodiny už stihla vyvetrať aj svoje obľúbené obtiahnuté džiny, na ktoré mohla ako právoplatná členka rodiny zabudnúť. Najnovšie sa však na verejnosti objavila v krémových šatách, ktoré podľa britského denníka Dalymail nestáli viac ako 100 libier. Keď dvojica prechádzala okolo auta, miestami sa dokonca zdalo, že Meghan pod nimi skrýva tehotenské bruško. Mnohí si však myslia, že v prípade, ak by bola Meghan skutočne tehotná, tak skoro by to svetu neoznámila. A dôvod?

Bývalá herečka sa cíti v centre pozornosti ako doma a mnohí si tak myslia, že by sa snažila upútať na seba väčšiu pozornosť a fanúšikov nechať čakať, kým veľkú novinu neoznámi na poslednú chvíľu. Na druhej strane je však možné, že Meghan šaty jednoducho odstávali a tehotná nie je.

Ako informuje britský denník Dailymail, dvojica bola práve na ceste na schôdzu v Beverly Hills. Keď vyšli z budovy, na ceste ich čakal Cadillac SUV, ktorý je podľa recenzií neekologickým žrútom plynu. Voľba tohto auta je pre ekologicky zmýšľajúci pár viac než prekvapivá. Nehovoriac o tom, že Meghan len pred niekoľkými mesiacmi nadabovala dokumentárny film o slonoch. Film je súčasťou série dokumentov Disney počas mesiaca Zeme. V tom čase sa bývala herečka bila do hrude, aké dôležitá je ochrana našej planéty. Žeby už na to zabudla?

