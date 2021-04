Dedko Mercury, zostarnutá Diana a STRAŠIDELNÝ Jackson: AKO by vyzerali ikonické celebrity DNES?

Nestihli ani zostarnúť! Bujarý hollywoodsky život, nekonečné párty, drogy, alkohol, zákerné choroby či tragédie si vyžiadali svoju daň acelebrity, ktoré boli na vrchole svojej slávy, sa svojej staroby nedožili. To, čo by robili dnes, sa už síce nedozvieme, no vďaka pokročilejším technológiám vieme zistiť aspoň to, ako by vyzerali!