Micheline Roquebrune (91) hrozí za údajné daňové podvody v súvislosti s predajom nehnuteľnosti v Španielsku väzenie a pokuta 21 miliónov libier. Vdova po slávnom hercovi však popiera akúkoľvek účasť na podvode ohľadom predaja domu v Marbelle. Napriek smrti herca španielske úrady trvajú na tom, že dlhoročný prípad nezmizol. Súdny spor sa začal už v roku 1999, no v roku 2014 bolo hercovi oznámené, že nebude čeliť súdu za predaj ich domu, na ktorého mieste bolo nezákonne vybudovaných 70 apartmánov namiesto piatich.

Sean Connery s manželkou Micheline. Zdroj: Getty Images

Po smrti herca prešla zodpovednosť na jeho manželku, s ktorou bol ženatý 45 rokov. Zdroj pre denník The Sun uviedol: „Na Bahamy boli dvakrát zaslané formálne žiadosti, aby Micheline bola informovaná o obžalobe a súdnom procese proti nej, španielski úradníci však zatiaľ nedostali odpoveď.“ Hercovi právnici, starosta Marbelly a šiesti členovia rady boli za podvod uväznení. Sudca rozhodol, že Micheline narodená vo Francúzsku by mala byť postavená pred súd a v prípade dokázania viny za daňový podvod by mohla čeliť väzeniu a obrovskej pokute. Vdova po sirovi Seanovi označila tieto obvinenia za nezmysly.