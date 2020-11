Pištoľ, ktorá bola použitá v prvom filme o Jamesovi Bondovi, pôjde v decembri do dražby v USA. Odhaduje sa, že sa predá za 150.000-200.000 dolárov, informovala v utorok tlačová agentúra AFP.

Nedávno zosnulý škótsky herec Sean Connery, predstaviteľ Jamesa Bonda, sa s predmetnou zbraňou objavil v snímke Dr. No (1962). Ide o poloautomatickú pištoľ typu Walther PP nemeckej výroby. Jej verzie si zahrali vo všetkých ďalších pokračovaniach.

"Silueta agenta 007 držiaceho v ruke túto pištoľ sa stala najikonickejším obrazom bondoviek a jedným z najrozpoznateľnejších odkazov pop-kultúry všetkých čias," uviedol Martin Nolan, výkonný riaditeľ aukčného domu Julien's Auctions.

Sean Connery ako agent 007. Zdroj: Getty Images

Túto deaktivovanú ručnú palnú zbraň - jednu z dvoch použitých v Conneryho debutovej bondovke - vlastnil pôvodný zbrojár produkčného filmového tímu až do roku 2006, keď ju predal na aukcii za nezverejnenú sumu.

Avizovaná dražba sa bude konať online 3. decembra v kalifornskom Beverly Hills.

Medzi viac než 500 ponúkanými predmetmi budú aj iné filmové memorabílie - letecká prilba, ktorú mal Tom Cruise vo filme Top Gun (1986) či kožená motocyklová bunda, ktorú nosil Arnold Schwarzenegger vo filme Terminátor 2: Deň zúčtovania (1991).

Sean Connery Zdroj: Archív

Premiéra najnovšej bondovky - poslednej pre hlavného predstaviteľa Daniela Craiga - bola odložená pre pandémiu COVID-19. Snímka s názvom No Time To Die (Niet času zomrieť) má prísť do kín v apríli budúceho roku.