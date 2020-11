Sir Sean Connery prežil pozoruhodný život, počas ktorého dokázal viac než si väčšina z nás dokáže predstaviť. Chlapec zo skromných pomerov, ktorý vypomáhal na stavbách a roznášal mlieko, aby prispel do rodinného rozpočtu, uspel v kulturistike, modelingu a nakoniec aj vo filme – ba dokonca nechýbalo veľa a mohol byť z neho futbalista Manchesteru United.

V roku 1989 ho magazín People navyše zvolil za najsexi muža planéty, nehovoriac o tom, že na vrchole slávy disponoval majetkom v hodnote 295 miliónov eur. Nie zlý životopis pre niekoho, kto skončil školskú dochádzku v 13 rokoch a neskôr odišiel slúžiť do armády!

Sean Connery v mladosti: zo školy odišiel veľmi skoro a už ako tínedžer narukoval do armády. Vydržal tam dva roky, pre zdravotné problémy nakoniec musel odísť. Zdroj: Getty Images

Nielenže bol Connery prvým Jamesom Bondom na striebornom plátne, no podľa fanúšikov agenta 007 bola práve jeho verzia tou najlepšou v celej histórii tejto špionážnej série. Paradoxne, autorovi knižnej predlohy bondoviek, spisovateľovi Ianovi Flemingovi, sa Connery v hlavnej úlohe príliš nepozdával. Nakoniec bol natoľko ohúrený, že Jamesovi Bondovi v budúcich knihách prisúdil – po vzore Conneryho – škótsky pôvod.

Na ten bol 90-ročný držiteľ ocenení Oscar, BAFTA a Zlatý glóbus mimoriadne hrdý. Slová „Škótsko navždy“ mal rodák z Edinburghu dokonca vytetované na ruke. Jeho veľký sen – osamostatnenie Škótska od Veľkej Británie – sa mu však nikdy nesplnil.

Slávneho agenta Connery stvárnil v historicky prvej "bondovke" Doktor No. (1962) a neskôr aj v pokračovaniach ako From Russia with Love (Srdečné pozdravy z Ruska, 1963), Goldfinger (1964), Thunderball (1965) alebo You Only Live Twice (Žiješ len dvakrát, 1967). Po štvorročnej prestávke nakrútil ešte Diamonds Are Forever (Diamanty sú večné, 1971), čo malo byť jeho rozlúčkou s rolou britského superšpióna.

Agent s povolením zabíjať - Sean Connery ako James Bond. Zdroj: Getty Images

Jeho nástupca, herec George Lazenby, však ako Bond neohúril, a tak Conneryho zlákali k nakrúteniu už skutočne posledného filmu s príhodným názvom Never Say Never Again (Nikdy nehovor nikdy, 1983).

Splnilo sa mu želanie umrieť v spánku

