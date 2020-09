Keď jej slávni rodičia ohlásili rozchod, o Suri sa začala starať jej matka. Tá ju totiž chcela uchrániť pred zvláštnym a nebezpečným životom jej otca Toma, ktorý je členom scientologickej cirkvi. Niekoľko rokov po rozchode rodičov Suri ešte udržiavala kontakt so svojím otcom, to sa však počas dospievania výrazne zmenilo.

Suri momentálne vyrastá so svojou matkou a so slávnym otcom sa už vôbec nestretáva. Na najnovších fotografiách to však vyzerá tak, že 14-ročná Suri, ktorá sa ešte pred rokom nevedela odlepiť od svojej matky, si už vystačí aj úplne sama. Nebolo to tak dávno, čo si ulicami New Yorku vykračovala so svojimi kamarátkami a všetky ich pozvala na obed, najnovšie sa rozhodla ísť na nákupy úplne sama. Nuž, vyzerá to tak, že zo Suri bude čoskoro poriadne číslo.

