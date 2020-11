Melaniu Trumpovú poznáme v našich končinách práve vďaka jej manželovi Donaldovi Trumpovi. Melania Trumpová, rodným menom Melanija Knavs, je bývalá slovinská modelka, návrhárka šperkov a hodiniek, ktorá od januára 2017 plní úlohu prvej dámy Spojených štátov amerických ako manželka amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jej cesta na piedestál však nebola jednoduchá a nebyť jedného muža, Donalda by možno ani nikdy nespoznala.

Melania Trump nebola vždy slávna ani nepochádzala z bohatej rodiny. Vyrastala v Slovinsku (v tom čase v Juhoslávii) a jej snom bolo stať sa architektkou. Cestu jej však jedného dňa skrížil fotograf, ktorý si všimol jej nevšednú krásu a Melanii doslova prevrátil život hore nohami.

Melania Trump a Donald Trump. Zdroj: instagram / @melaniatrump.style

Príbeh prvej dámy začal v januári 1987 v Ľubľane, vo vtedajšej Juhoslávii. Melanija Knavs mala 16 rokov. Fotograf Stane Jerko odchádzal v tom čase z módnej prehliadky v mestskej festivalovej sieni. „Pri schodisku pri vchode som uvidel toto dievča,“uviedol pre magazín Tatler. „Melania sa opierala o plot. Vyzeralo to, akoby na niekoho čakala. Bola vysoká, štíhla a mala dlhé vlasy,“ hovorí Jerko. „Povedal som jej, kto som, čo som urobil a prečo ju budem fotografovať. V čase pred Instagramom ste si takto našli nové tváre," dodal.

Melania bola v tom čase študentka odbornej strednej školy pre priemyselný dizajn a fotografiu. Keď ju oslovil fotograf, neváhala a využila šancu. Jej plánom bolo študovať za architektku, ale v tom momente sa rozhodla pre modeling. Jerko už videl jej najvýraznejšie črty: mala presne tú tvár, ktorá nič nedarovala. Zo začiatku bola vraj Melania plachá a zdržanlivá. „Nechcela sa otvoriť. Ale rýchlo sa uvoľnila," uviedol fotograf v rozhovore. Podľa slov jej blízkej priateľky bola Melania v tom čase vzornou študentkou, ktorá príliš často nechodievala von. Okrem školy si však zamilovala aj modeling, ktorý ju nakoniec priviedol do USA.

„Každý krok v mojom živote mal iný zlom. Vyrastala som v Slovinsku, v mladom veku som žila v Miláne a Paríži, potom som sa presťahovala do Spojených štátov a vo svojich 20 rokoch som žila v New Yorku - to všetko viedlo k tomu, že som mohla slúžiť nášmu veľkému národu ako prvá dáma,“ uviedla Melania pre Tatler.

