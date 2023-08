Manželská kríza na obzore! V poslednom čase sa v súvislosti s prominentnou dvojicou skloňuje slovo rozvod. Meghan Markle a britský princ Harry, ktorí mali rozprávkovú svadbu na hrade Windsor pred tromi rokmi, sa rozhodli žiť nezávisle a mimo kráľovský palác.

Odsťahovali sa do USA, kde neustále hľadajú rôzne spôsoby obživy. Harry aktuálne v rámci svojej charitatívnej činnosti cestuje po Ázii a vyzerá spokojne a šťastne. To sa však o Meghan rozhodne nedá povedať! Paparazzi ju už viackrát prichytili, ako sa strhaná a unavená predchádza ulicami Los Angeles.

Meghan Markle si vyrazila nenalíčená. Zdroj: Profimedia

Bývalá herečka si však očividne povedala, že nebude zavretá doma, kým jej manžel si bude užívať, a vyrazila na babskú jazdu. Jej priateľka Myka Harris na sociálnej sieti Instagram zdieľala fotografiu zo spoločného obeda. Na zábere sa Meghan objímala s poetkou Cleo Wade a kaderníčkou Kadi Lee. Viac nájdete v našej galérii.

Vojvodkyňa za Sussexu mala na sebe obyčajný outfit, ale nebola by to však ona, ak by si na seba nedala niečo luxusné. Okolo krku jej visel zlatý náhrdelník, ktorého cena sa pohybuje od 1 800 do 2 600 dolárov, píše portál Page Six. (Bývalá) členka kráľovskej rodiny vie, ako sa vyparádiť.