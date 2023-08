Princ Harry (38) je momentálne na ceste po Ázii a sprievod mu opäť nerobí jeho manželka Meghan Markle (42). Namiesto toho si užíva voľný čas s priateľom Nachom Figuerasom, ktorý zahŕňa cestovanie a výlety. Meghan sa údajne rozhodla zostať so svojimi deťmi v Kalifornii.

Zatiaľ čo by sa zdalo, že Meghan si svoj voľný čas užíva, opak je pravdou. Nedávno ju totiž videli na koncerte speváčky Taylor Swift v Los Angeles, kam vyrazila so svojou kamarátkou Lucy Fraserovou a evidentne si hudobný zážitok užila, následne však bola šikovnými fotografmi zachytená so zvláštnymi náplasťami. Ako je teda na tom skutočne čo sa zdravia týka?

Špekulácie o jej psychickom zdraví sa začali šíriť ešte krátko potom, čo sa rodinka rozhodla žiť mimo tej kráľovskej v Británii. Meghan viackrát v rozhovoroch udala dôvody, ako napríklad problémy s členmi kráľovskej rodiny, strach a dokonca priznala aj rasistické narážky na svoju osobu.

Harry a Meghan na nových záberoch žiarili šťastím a stále sa smiali. Je to len pretvárka? Zdroj: Responsible Technology Youth Power Fund

Najnovšie fotografie tak nepotešia jej dvorných fanúšikov. Meghan totiž vidno s antistresovými náplasťami, ktoré majú zmierňovať stres a psychické napätie a majú poskytovať „rezonanciu a frekvenciu na upokojenie“. Podľa informácií Daily Mailu tieto náplasti predáva firma NuCalm v balení po dvadsiatich kusoch. Jedna vyjde v prepočte na 5 eur. Každá náplasť funguje 24 hodín a je možné ju použiť iba raz.

Bývalá vojvodkyňa totiž vystrája trapas za trapasom, viackrát manžela verejne ponížila, a ten preto istý čas spával po hoteloch a doma sa ani neukázal. Zdroj: Profimedia

Anketa Myslíte si, že Meghan má naozaj zdravotné problémy? Áno 95% Nie 5% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

V poslednom čase sa objavujú informácie o tom, že sú medzi slávnym párom problémy, čo sa, pochopiteľne, Harry a Meghan snažia vyvrátiť. Ich verejné výstupy však príliš presvedčivé nie sú. Okrem iného bol princovi na oficiálnych stránkach Buckinghamského paláca odobraný aj titul ,,jeho kráľovská výsosť“.

Prečítajte si tiež: