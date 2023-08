Veľká udalosť ako bola svadba princa Harryho a Meghan Markle sledovali státisíce ľudí. Medzi pozvanými hosťami boli v tom čase aj manželia Beckhamovci, ktorí údajne patrili k blízkymi priateľmi kráľovského páru. Victoria mala s Meghan veľmi dobrý vzťah, ktorý bol založený na blízkych kontaktoch medzi oboma rodinami. Podľa najnovších informácií však dlhoročnému priateľstvu odzvonilo.

Prominentní Beckhamovci trávia momentálne veľmi veľa času v Amerike, kde David patrí k spolumajiteľom futbalového tímu Inter Miami. Práve na zápas ho prišli na trénerskú lavičku podporiť aj Davidovi priatelia a promi hostia. Princ Harry s manželkou však na tribúne chýbali. Victoria Beckham sa taktiež presťahovala za veľkú mláku a žeby sa s Meghan nejako stretávala sa povedať nedá.

Zahraničné média však prišli so správou, že ich dlhoročné priateľstvo je zjavne v troskách potom, čo princ Harry obvinil v rozhovore Davida z toho, že na neho vynáša pikantné informácie so súkromia. Futbalovú legendu toto obvinenie tak rozhnevalo, že sa zjavne odmieta s Harrym vôbec baviť. Potvrdenia o tom, že by David Beckham vynášal informácie o kráľovskej dvojici sa taktiež nikdy nepotvrdili.

Victoria Beckham a David Beckham boli čestnými hosťami na svadbe Meghan Markle a princa Harryho. Ich priateľstvo je však údajne ukončené. Dôvodom majú byť krivé obvinenia zo strany legendárneho futbalistu. Zdroj: gettyimages

Prominentná dvojica údajne nie je jediná, ktorá obmedzila vzťahy s Meghan a Harrym. Vo svetových vodách šoubiznisu sa povráva, že sa od nich odvrátili už aj George a Amal Clooneyovci, ktorí sa na ich svadbe tiež zúčastnili. Zdá sa teda, že kráľovská dvojica nie je momentálne až tak v kurze.