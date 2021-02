Viacerí fanúšikovia kráľovskej rodiny si Meghan neobľúbili ani po svadbe s princom Harrym. Azda najviac im prekážalo, že sa nedokázala prispôsobiť novému životu za múrmi paláca, neustále porušovala pravidlá, až sa nakoniec zbalila a so svojím princom utiekla do Ameriky. Ešte ako právoplatnú členku rodiny ju kráľovskí experti obviňovali azda zo všetkého, čo spravila, čo si obliekla, ako sa správala a takto by sme tu mohli sedieť až do rána.

Po odchode do USA obaja oznámili, že si chcú na živobytie zarábať svojpomocne. Podpísali lukratívnu zmluvu so spoločnosťou Netflix, Spotify a čoskoro sa v televízii odvysiela aj rozhovor, ktorý robí na čele vrásky aj samotnej Alžbete. Nikto totiž nevie, čo všetko Meghan s Harrym prezradili na kráľovskú rodinu. Podobný rozhovor totiž po odchode z rodiny poskytla pre stanicu BBC aj princezná Diana.

Princezná Diana a Martin Bashir v rozhovore pre BBC. Zdroj: Profimedia

Keďže si bývalá kráľovská dvojica môže teraz robiť, čo chce, mnohí už len čakajú, kedy sa Meghan objaví v nejakom filme a bude pokračovať vo svojej hereckej kariére. Britský denník The Sun si však všimol obrovskú podobnosť medzi vojvodkyňou a scénami z kultových filmov. Najnovšia fotografia, prostredníctvom ktorej oznámili, že Meghan je tehotná, je akoby skopírovaná z filmu Notting Hill, kde si zahrali Julia Roberts a Hugh Grant. Ďalší záber je zas ako vystrihnutý z filmu Láska nebeská.