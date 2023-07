Už má vraj vzťahu s Meghan plné zuby! To tvrdia o Harrym zdroje, ktoré prezradili, že dvojica si rozumie čoraz menej. Vojvodkyňa totiž vystrája trapas za trapasom, viackrát manžela verejne ponížila, a ten preto istý čas spával po hoteloch a doma sa ani neukázal.

„Snažia sa zistiť, čo ich zasiahlo. Harry nezapadá do Meghaninho nevkusného sveta hollywoodskej pozlátky,“ povedal zdroj pre portál Radar Online, podľa ktorého dvojici odlúčenie spôsobené Harryho vypovedaním na londýnskom súde veľmi nepomohlo.

Príbeh ich lásky je pestrý a doma sa určite nenudia. Harry sa však rozhodol pre rázny krok - opustiť na istý čas rodinu a chce sa vrátiť do milovanej Afriky, ktorá mu vždy pomohla nájsť samého seba a je preňho druhým domovom. Do vzdialenej krajiny zamieri pre pripravovaný Netflix dokumentu. Podľa portálu Page Six sa manželia rečiam neprajníkov statočne bránia: „Nie je to pravda, je to vymyslené," vyjadril sa k súkromným problémom páru informátor.

Okrem iného sa majú zmietať aj v miernych finančných problémoch, pretože ich život a hollywoodska pozlátka niečo stoja. „Sú pod obrovským finančným tlakom. Musia financovať svoj bohatý kalifornský životný štýl vrátane sídla v hodnote 14 miliónov dolárov a majú aj náklady na ochranku,“ uviedol zdroj.

Najnovšie sa na webe ich nadácie Archewell objavilo aj spoločné vyhlásenie dvojice: „Nadácia Archewell je hrdá na to, že podporila túto správu rovnako ako pokračujúcu prácu spoločnosti Equimundo na presadzovaní rovnosti žien a mužov po celom svete,“ stojí vo vyhlásení Harryho a Meghan.

Kríza medzi princom Harrym a Meghan Markle sa údajne začala odlúčením pre súd v Londýne. Zdroj: Frank Augstein

Manželia zrejme vydali také vyhlásenie, aby odviedli pozornosť od neúspešných obchodov a možných finančných strát. Za ich neúspech sa považuje zrušenie obrovskej zmluvy so spoločnosťou Spotify a zjavné zakopnutie nad dohodou s Netflixom.



