DETSKÁ IZBA Lilibet: Ružové steny, hrad, v TOMTO LUXUSE bude vyrastať dcéra Harryho a Meghan!

Čoskoro to bude presne jeden rok, odkedy sa Harry s manželkou Meghan presťahovali do luxusnej vily v Santa Barbare. Nehnuteľnosť kúpili 18. júna 2020 a počtom izieb a kúpeľní by sa mohla porovnávať aj so samotným palácom!