Meghan opísala vlastný POTRAT: V tomto momente som vedela, že som prišla o druhé dieťa!

Vysnívaný život Meghan a princa Harryho v USA poznačila obrovská, pre rodičov nepredstaviteľná tragédia. Vojvodkyňa sa pre denník New York Times zverila so zdrvujúcou informáciou: v júli prišla o svoje druhé bábätko. „Ako som držala v náručí svojho prvorodené dieťa, vedela som, že o to druhé prichádzam,“ odhalila 39-ročná herečka.