Dočasným sídlom Harryho a Meghan bola nehnuteľnosť v Beverly Hills, kde si do júla nažívali spolu aj so synom Archiem. Dvojica tam však nechcela zostať natrvalo, preto sa už dlhšie obzerali po okolitých domoch. Nakoniec si vybrali tento palác, ktorý sa nachádza 90 kilometrov od ich prenajatého domčeku.

Harry s Meghan kúpili dom v Santa Barbare už 18. júna, informuje britský denník Dailymail. To, že sa sťahujú, však chceli udržať v tajnosti. Za svoj nový domov zaplatili viac ako 14 miliónov dolárov. A bodaj by aj nie! V dome sa nachádza 9 spální, 16 kúpeľní, herňa, sauna, tenisový kurt, posilňovňa, čajovňa, domáce kino a obrovská záhrada s bazénom. Súčasťou ich nového paláca je aj garáž, do ktorej sa zmestí 5 áut. Dom má rozlohu 14 563 štvorcových metrov a jeho okolie lemujú husté živé ploty, aby im nebolo vidieť do záhrady.

Ako informuje britský denník, Harry a Meghan prispel na ich luxusný dom Harryho otec, princ Charles. Herečka Meghan Marklová (39), ktorá je rodáčkou z kalifornského Los Angeles, sa za princa Harryho (35) vydala v máji 2018 a o rok neskôr sa im narodil syn Archie. Začiatkom tohto roka manželia oznámili, že plánujú viesť nezávislejší život a financovať si ho sami. Vzdali sa kráľovských povinností a chcú si budovať vlastnú kariéru.