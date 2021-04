Záujem návštevníkov predčil očakávania správcu lyžiarskeho strediska Tatry mountain resorts (TMR).

Májová lyžovačka

"Lyžovačku chceme v oboch strediskách predĺžiť ešte do nedele 2. 5. s tým, že prevádzku jednotlivých lanoviek a vlekov počas týždňa prispôsobíme záujmu lyžiarov," informoval hovorca spoločnosti TMR Marián Galajda. Dodal, že otvorenie Lomnického sedla záleží od toho, či COVID automat dovolí spustiť prevádzku kabínkových lanoviek. "Bez nich lyžiarov na Skalnaté Pleso nedostaneme. Ak by sme dostali zelenú na ich bezpečnú prevádzku, vedeli by sme najvyššiu zjazdovku v Tatrách, pripraviť na skvelú lyžovačku," povedal Galajda.