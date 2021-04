Z vyjadrení Fabušovej na sociálnej sieti však vyplýva, že sa snaží skoncovať s takýmto životom a vďaka detoxu a zdravému životnému štýlu chce zrejme prispieť k svojmu "polepšeniu". Kráska, ktorá sa od prevalenia lapsusov na verejnosti veľmi neukazuje, uvažuje dokonca o rozbehnutí kampane za zdravý životný štýl, ktorý by mal byť prevenciou od závislosti na alkohole.

Rada Mojseja

O vyjadrenie k počínaniu Miroslavy Fabušovej sme požiadali Braňa Mojseja, ktorý dlhé roky bojoval s démonom závislosti. Dnes je už čistý, má svoju kliniku, v rámci ktorej pomáha ľuďom ako laický terapeut.

Hudobník zdôraznil, že Fabušovú osobne nepozná, aj preto sa bude vyjadrovať len všeobecne, ale v línii témy. "Sú dve možnosti, ako sa môže stať to, že človek sadne za volant pod vplyvom alkoholu. Nevedome, ak ide o zostatkový alkohol, vedome, ak vie, že alkohol konzumoval tesne pred jazdou. V oboch prípadoch to môže mať fatálne následky. V tom druhom, ak je hladina alkoholu nad jedno promile, aj trestno-právnu dohru," znie stanovisko Mojseja o dôvodoch šoférovania v podguráženom stave.

Gesto Braňa Mojseja znamená, že jeho klinika zažíva úspešné obdobie. Neznamená to samozrejme, že by ho narastajúci počet závislých tešil. Zdroj: archív B.M.

"Syndróm poslednej fľašky

V súvislosti s detoxom o ktorom modelka uvažuje Mojsej hovorí, že tento krok nie je vôbec jednoduchý, pretože zatiaľ čo zdravý človek vie odhadnúť, kedy je dosť, závislý to nedokáže. "Ja som niečo podobné v minulosti hovoril tiež, aj niekoľko dní po sebe a nemyslel som to úprimne, lebo ak to hovorí človek ako ja, ktorý prešiel odvykacou liečbou a má vedomosť, že je závislý, tak vie, že sa ťah pitia nedá len tak jednoducho zastaviť. My to voláme „syndróm poslednej fľašky“, ktorá môže byť aj smrteľná, ak závislému nik nepomôže. Našťastie som to včas pochopil a prežil. Je to za mnou, 899 dní som čistý a len na základe priznania si chýb, ktoré som robil, viem dnes pomôcť iným. Násilím nič nedosiahnete. Ak niekto chce piť, bude piť. Ide o kvalitu života a v prípade závislosti o smrteľnú neliečiteľnú chorobu, kde je jedinou možnosťou abstinencia," zdôrazňuje Braňo.

