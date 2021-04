Na hlavnom pojednávaní pred sudcom Okresného súdu v Poprade sa Vranovčan k činu priznal.

Verdikt o treste i náhrade škody

"Súd ho uznal vinným z lúpeže a uložil mu trest odňatia slobody v trvaní 7 rokov so zaradením do ústavu s minimálnym stupňom stráženia, a tiež trest prepadnutia veci – samonabíjacej pištole, ktorá bola použitá pri lúpeži," uviedla pre Plus JEDEN DEŇ hovorkyňa Krajského súdu v Prešove a okresných súdov v jeho pôsobnosti Ivana Petrufová. Dodala, že obžalovaný zároveň musí nahradiť poškodeným škodu 3024,62 eur. "So zvyškom uplatneného nároku na náhradu škody boli dvaja z poškodených odkázaní na civilný proces." Rozsudok popradského súdu nie je právoplatný, keďže obžalovaný sa odvolal.

Majiteľ Koliby Patria Jozef Bendžala sa o rozsudku dozvedel od nás. Netajil spokojnosť, že verdikt konečne padol. "Myslím, že vyšetrovanie bolo dlhé. K výške trestu sa neviem vyjadriť, nie som právnik, ale nech by bol akýkoľvek, verím, že bude výstrahou nielen pre obžalovaného, aby už nikdy nič podobne nespravil, ale aj pre ostatných, ktorým by napadlo lúpiť so zbraňou v ruke," povedal známy hotelier.

Kuchári Erik a Pavol (zľava) boli svedkami dramatickej udalosti v kolibe. Zdroj: Daniela Pirschelová

Problém so sluchom

Dodal, že nijaký trest neodčiní to, čo zažili jeho zamestnanci, ktorým v danom momente išlo o život. "Materiálnu škodu lupič síce nahradí, ale následky na zdraví sa nedajú vyvážiť žiadnymi peniazmi. Jeden z kuchárov má od prepadu problémy so sluchom, keďže rana zo zbrane bola vypálená tesne pri jeho uchu. Som rád, že personál nežije od tej desivej udalosti v strese a v obavách, lebo by to malo vplyv na ich prácu i psychiku. Verím, že k ničomu podobnému už u nás nedôjde. Urobili sme také bezpečnostné opatrenia, ktoré tomu zabránia," konštatuje Bendžala. O podrobnostiach z pochopiteľných dôvodov nehovoril.

Čo si navaril...

Za príbuzných obžalovaného sa k udalosti vyjadril jeho švagor. "Nikoho z nás neteší, čo sa stalo. Peter sa ospravedlnil poškodeným i celej našej rodine. Teraz mu zostáva jediné, čo si navaril, nech si aj zje. Sme s ním v telefonickom kontakte, svoj čin nekomentuje, isté je len, že by sa chcel dostať na slobodu, aj preto sa proti rozsudku odvolal," povedal švagor hlavného aktéra lúpeže.

Pohodu turistov pri Štrbskom plese narušila šokujúca udalosť. Zdroj: Milan Kapusta

Žiť nad pomery nebude

O dôvodoch konania mladíka existujú len dohady. Napríklad, že k lúpeži ho dohnal nedostatok peňazí. "Pracoval v Anglicku, kde zarobil asi 2 500 eur. Po návrate na Slovensko zistil, že nemá nárok na žiadnu sociálnu dávku, tak plánoval odcestovať do USA. V tom čase však zrušili lety do zámoria a on uviazol doma vo Vranove. Je možné, že vtedy došlo k skratu a urobil to, čo urobil," myslia si jeho príbuzní.

Šokujúce odhalenie

K ozbrojenej lúpeži na Štrbskom Plese došlo v nedeľu 23. augusta 2020 podvečer, v podniku plnom hostí. Vranovčan so zbraňou v ruke po vypálení dvoch rán do stropu prinútil personál, aby mu vydal tržbu viac než tisíc eur, okrem toho si vzal osobné veci troch zamestnancov. Koliba bola v tom čase plná hostí, našťastie sa ich podarilo všetkých dostať do bezpečia. Mladík sa po lúpeži stratil v blízkom lese, ale polícia ho po dvoch dňoch vypátrala. Jozefa Bendžalu neskôr sklamala informácia, že lupič je synom hudobníka Pavla Antuša z kapely Drišľak, ktorá účinkovala v ich zariadení dosť často.

