Majitelia stánkov včera netajili sklamanie, že turistov neprišlo viac, ale spoliehajú sa na to, že cez víkend a výnimočne aj v piatok pribudnú ďalší turisti. Počasie bolo krásne slnečné, obsluha lanovky aj lyžiari konštatovali, že na apríl je neobyčajne teplo.

Nech sneh vydrží

„Neprospieva to síce terénu, horná časť zjazdovky je ešte dobrá, ale dolná pripomína skôr kašu. Aj tak je úžasné, že konečne sa môžeme na snehu vyšantiť,“ prezradil Karol (21), snowboardista z Pezinka, ktorý prišiel do Tatier s partiou a po približne dvoch hodinách odchádzal preč.

Na parkovisku sme zase zastihli Limbašana Petra (54): „Správa o otvorení stredísk ma potešila. Hoci neskoro, ale predsa sme sa dočkali. Myslím si, že to pomôže nielen lyžiarom, ale aj cestovnému ruchu v Tatrách. Už bolo potrebné sa vyvetrať a poprechádzať sa v krásnej prírode a na dobrom vzduchu. Prišiel som so synom Valterom (20), ktorý žije v Košiciach, preto tam ostaneme na noc a zajtra sa sem opäť vrátime. Je možné, že o týždeň prídeme do Tatier aj na viac dní. Musíme využiť možnosť poslednej lyžovačky túto sezónu,“ prízvukoval Peter.

Kroky lyžiarov viedli na Solisko

Počasie si pochvaľoval aj druhý z dvojice Valter (20). „S otcom sa chystáme na Solisko, prejdeme to tam peši. Sme zvyknutí, keďže celú zimu sme sa venovali skialpinizmu, tak sme vytrénovaní,“ usmieval sa.

„Aj ja som neskutočne šťastný, že si koncom apríla môžem zalyžovať. Zjazdovka je výborná, počasie tiež, nemá to chybu. Pozývam všetkých,“ šťastne rozdýchaval Oliver z Detvy.

Trojica Hana (21) z Poprad, Natália (21) z Tatranskej Polianky a Braňo (29) z Košíc tiež neskrývala radosť z pohybu na svahu. „Ideme na Solisko, ale vyvezieme sa lanovkou, dosť sme sa celú zimu nachodili po zjazdovkách, keďže nás baví skialpinizmus,“ zhodli sa.

Učiteľ prišiel na otočku



Marián (58) a Ľudmila(49) pricestovali až z Bratislavy: „Neprišli sme na lyžovačku. Máme tu súkromný apartmán, tak využívame možnosť byť na dobrom čistom vzduchu. Zostávame až do nedele,“ prezradili.

Zrejme najkurióznejší relax mal za sebou Michal (33) z Lipian, ktorý prišiel na dvojhodinovú lyžovačku a rýchlo sa náhlil domov. „Som učiteľ, teraz sa ponáhľam na vyučovanie, bežne to tak robím,“ smial sa.

Náplasť pre podnikateľov

Konečne živšie bolo aj okolo predajných stánkov. Zuzana prezradila, že vo štvrtok otvorili prvý raz. Hodnotiť sa jej zdalo priskoro, spolieha sa však na víkendovú návštevnosť. „Zatiaľ sa to len rozbieha, uvidíme, aké budú následujúce dni,“ hovorila opatrne a dodala: „Hlavné je, že ľudia nakupujú, určite nám to po takom dlhom pôste pomôže.“

Majiteľ školy pre lyžiarov, bežkárov, snowboardistov i skialpinistov Michal Tomko (35) sa tiež potešil otvoreniu Tatier. „Super, že fungujeme, aj keď finančnú stratu už nedoženieme... Ušli nám vianočne i jarné prázdniny, neprišli ani zahraniční turisti. Uvidím, ako to bude ďalej počas leta, keďže pracujem ako horský sprievodca,“ zdôraznil Michal.

Spokojnejší bol aj riaditeľ tatranského hotela Jozef Bendžala. „Rezervácie pribúdajú, dokonca už aj na leto. Klienti sa pýtajú, ktoré služby ponúkame a za akých podmienok. Dúfam, že v nasledujúcich mesiacoch sa nám podarí aspoň trochu vyrovnať biedu, ktorá v gastre panuje od minulého roka. Dôležité je tiež, ako nám štát vyrovná straty, ktoré sme utrpeli,“ zdôraznil skúsený hotelier.

Neobyčajný nápad

Pri promenádnom chodníku nás zaujala vynaliezavosť gazdu zo Ždiaru, ktorý kvôli nezáujmu turistov o prechádzku na konskom povoze, začal tento využívať naozaj netradične. Na otázku Čo to je? odpovedal s huncútskym úsmevom: „Konský skibus!“

Správca lyžiarskych stredísk Tatry mountain resorts avizoval, že o predlžení prevádzky stredísk rozhodne záujem návštevníkov a snehové podmienky. Nevylučuje však ani spustenie zjazdovky v Lomnickom sedle.

