Zosnulý slovenský kardinál Jozef Tomko († 98), s ktorým sa v týchto dňoch lúčime, si chodil pravidelne dávať prekontrolovať zdravotný stav do Bardejovských kúpeľov. Do posledných dní pred svojim skonom mal jasnú myseľ a nebyť úrazu pred niekoľkými mesiacmi, možno by ešte žil. Čo ho tak dlho držalo v dobrom zdravotnom stave? Jeho slovenský kardiológ to prezradil!

Práve v týchto dňoch zvykol kardinál tráviť letnú dovolenku Bardejovských kúpeľoch. Horúčava Ríma počas leta mu nerobila dobre. Posledná fotografia s jeho lekárom Jozefom Haleckým vznikla presne pred rokom, 13. augusta 2021.

Kardinál Jozef Tomko, rodák z Udavského pri Humennom, takmer celý život prežil v Ríme, kam sa dostal ako mladý seminarista z košickej diecézy. Na štúdiá ho tam poslal vroku 1945 košický biskup Jozef Čársky. Po páde totalitného režimu sa však pravidelne vracal do domoviny. Popri návšteve príbuzných a veriacich nevynechal ani odzravné pobyty v Bardejovských kúpeľoch. Pochvaľoval si totiž odbornosť tamojších lekárov. Prichádzal tam najmä za kardiológom Jozefom Haleckým. Kardinál ho považoval nielen za svojho osobného lekára, ale aj priateľa.

Vyše desať rokov každoročne prichádzal za Haleckým do jeho ambulancie na kardiologické, cievne a interné vyšetrenie. "Poznám jeho zvyky, spôsoby, stravovanie. Ale debatovali sme aj o otázkach duchovného či psychologického charakteru, niekedy to tvorilo aj polovicu času, ktorý sme si venovali. Museli sme si pohovoriť o všetkom - čo sa deje vo Vatikáne, v politike. Dokonca som s ním hovoril aj o témach, na ktoré by som si netrúfol ani s otcom či najbližším priateľom," zaspomínal na neho lekár, ktorý svojho času liečil aj Vladimíra Mečiara.

Haleckého fascinoval jeho vek a zdravotný stav. "Ľudí na 95 rokov tu veľa nemáme. Každý rok som sledoval, ako sa vyvíja jeho zdravotný stav. Jeho cievy, lebo od toho závisel jeho vek a zdravie, boli zhruba o 20 rokov mladšie ako u ostatných pacientov. Rozmýšľal som, prečo to tak je. No a zistil som, že zloženie jeho lipidov a tukov v krvi je ideálne. Zlé aj dobré cholesteroly mali v takom pomere, že ja to nedokážem u niektorých pacientov docieliť ani tromi druhmi liekov," opísal nám kardiológ, angiológ a internista Halecký.

Keď sa opýtal Jeho Eminencie Tomka, ako je to možné, mal na to vysvetlenie. Vravel, že je to možno trochu genetika, lebo sestra jeho mamy sa dožila vyše sto rokov a aj úprimná viera v Boha. Za najdôležitejší považoval svoj duchovný a duševný stav a meditáciami a modlitbami dosiahol, aby bol vždy pokojný: "Vravel mi, že dôležitá je medicína, ale psychika je rozhodujúce. Jedine tým sa dá dosiahnuť pokoj, vyrovnanosť a následne si nepoškodíte orgány. A ja to chápem z medicínskeho hľadiska, lebo stres produkuje kortizol, ktorý ničí cievy."

No aj on sám priložil ruku k dielu. "Ale viete, ja pre seba aj niečo robím. Celý život sa stravujem a pohybujem tak, ako najlepšie dokážem," dodal kardinál a pokračoval spôsobom a zložením stravy.