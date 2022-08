V piatok o 8:00 už desiatky prvých návštevníkov čakali pri katedrále svätého Martina v Bratislave. Približne o 30 minút neskôr priviezli truhlu s pozostatkami kardinála Tomka a prišiel aj prvý autobus pútnikov. Časom sa ich nazbieralo niekoľko stoviek.

O 9:00 odslúžil rímskokatolícky arcibiskup metropolita Bratislavskej arcidiecézy a predseda Konferencie biskupov Slovenska. Mons. Stanislav Zvolenský krátku modlitbu na počesť kardinála Tomka. Okrem iného pripomenul, že zosnulý "kardinál niekoľkokrát navštívil náš chrám a bola to vždy radosť, šťastie požehnanie."

Rozlúčil sa slovami z evanjelia svätého Jána a spoločným Otčenášom. O 10:00 prišla ochranka najvyšších ústavných činiteľov a polícia. Ochrankári si prehliadli chrám a dohodli scenár návštevy so službou katedrály.

Presne o 11:00 prišla prezidentka Zuzana Čaputová. "Bol to skvelý diplomat! Bol to človek, ktorý požíval dôveru štyroch pápežov. Vyjadrujem sústrasť nielen jeho najbližším, ale celému Slovensku. Bola to veľká duchovná osobnosť, vyžarovala z neho ľudskosť a pokora," povedala prezidentka.

„Pán kardinál počas svojho života opakovane navštívil túto katedrálu a dnes máme česť, že si môžeme uctiť jeho telesné pozostatky. Od ranných hodín prichádzajú ľudia, pomodlia sa, takže som veľmi vďačný a povzbudený ich účasťou. Uvedomujem si, aké široké spektrum ľudí si prichádza kardinála uctiť,“ povedal arcibiskup Stanislav Zvolenský.

Kondolencie najvyšších ústavných činiteľov boli dokonale zladené. Po Čaputovej prišiel dať Tomkovi posledné zbohom Boris Kollár a po ňom Eduard Heger. "Nezabúdajme, že pán kardinál sa dožil 98 rokov. Bol to požehnaný vek, takže asi sa to dalo čakať. Ale on mal vitalitu ako 70 ročný muž a reprezentoval aj Slovensko," poznamenal Boris Kollár.

Aj Eduard Heger sa s kardinálom stretol pri tohtoročnej návšteve Vatikánu. "Svojou veľkosťou je pre Slovensko veľkým vzorom. Nech jeho duša odpočíva v pokoji. Tá jeho pokora, láska, odvaha bude vzorom pre mnohých z nás. Veľkosť, ktorú dosiahol, prišla práve cez pokoru, lásku a tvrdú prácu," pripomenul premiér Heger. Na návštevu ústavných činiteľov sa už zaplnilo Rudnayovo námestie. Desiatky veriacich v dvojrade vyčkávalo na vstup do katedrály.

Okrem najvyšších ústavných činiteľov sa poslednej rozlúčky v piatok zúčastnili aj Mons. Ján Orosch (* 28. máj 1953, Bratislava) je rímskokatolícky arcibiskup Trnavskej arcidiecézy a Ján Sokol -bývalý prvý arcibiskup trnavský. Poslednej rozlúčky sa zúčastnil aj bývalý najvyšší sudca Štefan Harabin, či synovec zavraždeného kňaza Štefana Poláka.

Synovca Poláka aj ďalších veriacich pútnikov spoznáte na ďalšej strane >>>