Napriek tomu, že kariéra išla teraz bokom, záujem o Balerínku neutícha.

Poslanec hľadá nového trénera

Snahu pomôcť v kariére i osobnom živote prejavil kde-kto: nadácie, cirkevná charita, ale aj politici. Nedávne vyjadrenie poslanca NR Tomáša Tarabu (41) však pobúrilo trénera Annamárie, Norberta Peczeho (34) z Atletického legionárskeho klubu v Moldave nad Bodvou. Politik po nedávnej návšteve neslávne známej miestnej osady povedal, že chce dievča podporovať nielen v osobnom živote, ale aj v jej športovej kariére. „Ponúkol som, že v budúcnosti jej pohľadám kvalitného trénera," povedal okrem iného.

Starostlivosť, ako o vlastnú

Zmienka o novom trénerovi sa znepáčila Peczemu. „S manželkou sme sa Annamárii venovali tak, akoby bola členkou našej rodiny. Neraz sme ju doslova „ťahali" na tréningy, keďže jej chýba pevná vôľa. Čo myslíte, kto jej vybavoval osobné doklady - občiansky preukaz, zdravotnú kartu, rodný list alebo vyšetrenie u obvodného či zubného lekára? Ja, a to som si ešte musel preto vybrať dovolenku. A teraz sa dozviem, že niekto cudzí ide zháňať nového trénera? Som z toho smutný a znechutený," hovorí Pecze.

Mylné info

Taraba uviedol pre Plus JEDEN DEŇ, že pri návšteve osady mu miestni tvrdili, že tréner sa vraj dal počuť, že ak Balerínka sa rozhodne porodiť, jej kariéra tým končí a on sa jej viac venovať nebude. „Nikdy som neriešil ani jej tehotenstvo, ani potrat. Sú to nezmysly a fabulovanie," povedal tréner. Poslanec na tieto slová zareagoval tak, že jeho vyjadrenie vychádzalo z toho, čo mu domáci povedali. „Sľúbil som preto Horváthovcom, ktorí chcú, aby ich dcéra pokračovala v športovej kariére, že zoženiem pre ňu iného trénera. Zdôrazňujem, že osobne pána Peczeho nepoznám a nemám nič proti nemu," sype si poslanec Taraba popol na hlavu.