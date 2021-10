Piesne sa vytrácajú

Zatiaľ čo v minulosti Ľubica s manželom cestovali do Prahy len na otočku, teraz tam pobudli tri dni. "A možno aj preto som si uvedomila, že sa postupne na Karla zabúda. Pri hrobe už nebolo toľko fanúšikov ako rok predtým, aj kvetov bolo pomenej. Bola som na hrobe v piatok a potom ešte v nedeľu pred odchodom domov. Smutno mi bolo aj z toho, že cestou autom tam aj späť som nepočula v rádiu ani jedinú pieseň maestra. Keďže manžel šoféroval, mala som čas prelaďovať stanice," hovorí sklamane. Poznamená, že aj v prípade Gotta zrejme platí, zmizne z oči, zmizne z mysle.

Rýchle zabúdanie

"Len sa mi zdá, že na to, aký to bol umelec, zabúdanie prišlo priskoro. Potešilo ma akurát to, že pri hrobe som sa stretla s členmi jeho českého fanklubu a naozaj bolo vidieť, že ani odchodom speváka neopadol ich záujem," konštatuje šarmantná kvetinárka Ľubica, ktorá sa dostala do povedomia verejnosti tým, že na pohreb Gotta vyhotovila veniec, ktorý koordinátori umiestnili tesne vedľa toho od vdovy Ivany. V deň nedožitých narodenín a pri prvom výročí úmrtia vyrobila ďalšie smútočné dekorácie, ktoré niesli tajomné posolstvá. Tohtoročné druhé výročie nebolo výnimkou.