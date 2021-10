Kto je ten muž stojaci vedľa Evy Džodlovej? Pýtali sa v prvú októbrovú nedeľu mnohí Košičania, ktorí medzi účastníkmi populárneho maratónu zazreli šedivejšieho bežca pózujúceho s mladíkom a bývalou misskou. Napokon sa z neho vykľul Július Rezeš (52). Z niekdajšieho krásavca a košického bonvivána je dnes pánko so šedivou bradou, miernym bruškom a nastupujúcou čelnou plešinou.

Syn nebohého oceliarskeho magnáta Alexandra Rezeša (†54) v minulosti patril u nežnejšich polovičiek medzi vyhľadávané partie.

Kde tie lanské snehy sú?

„Spomínam si, aký to bol fešák. Štíhly, vždy upravený, pekne oblečený a nahladko oholený. Teraz, nebyť jeho manželky Evy Džodlovej (36), ktorá pri ňom stála a fotila sa s ním, ani by som ho nespoznala. Zostarol nám chlapec, ale kvitujem, že športuje. Či pravidelne, netuším, ale teraz bol na maratóne aj so synom Alexandrom, ktorého má z prvého manželstva s Editou," povedala Košičanka Jana, ktorá si všimla, že zatiaľ čo na Júliusovi sa zub času podpísal, Džodlová vyzerá ako pred trinástimi rokmi, keď mali svadbu: „Ďuso sa síce poriadne zmenil, zato jeho súčasná partnerka len tak kvitne..." dodala s úsmevom. Výborne podľa nej vyzerá aj druhá manželka v poradí Linda Antal Rezešová (41)

Štafeta i meranie síl so synom

Na fotografiách, ktoré Džodlová zverejnila na sociálnej sieti, sa v rôznych obmenách objavuje ona, Július Rezeš a jeho najstarší syn Alexander (27) alebo ako ho príbuzní volajú, Šaňo. Podľa čísel na dresoch otec so synom bežali štafetu, mali na sebe tričká baru, ktorý prevádzkuje Eva.

Nevyjadrujú sa

Keď sme sa chceli s Júliusom Rezešom kontaktovať, po vytočení jeho čísla sa ozvalo: „Volané číslo je mimo prevádzky!" Evin telefón dlho vyzváňal, až sa zrazu ozval zadýchaný mužský hlas. Keď sme povedali, že chceme hovoriť s Evou Rezešovou, ale zároveň sme sa opýtali, či nehovoríme náhodou s pánom Rezešom, hlas na druhej strane zareagoval dosť čudne a nelogicky: „To máte omyl!" Naše opakované volanie ostalo už bez odozvy.

