Obchodné centrá iba pre zaočkovaných a prekonaných! To je najprísnejšie opatrenie nového covid automatu platiaceho od pondelka 22. novembra pre mimoriadne nepriaznivú epidemickú situáciu. Toto rázne riešenie má pomôcť stabilizovať vážnu situáciu v našich nemocniciach. Pre kritickú záťaž zdravotníckeho systému hovoria lekári o blížiacej sa humanitárnej katastrofe. Preto na zabránenie šírenia koronavírusu platí nový režim, podľa ktorého sa sprísnili podmienky pre nezaočkovaných na dočasné, trojtýždňové obdobie. Nezaočkovaní majú zakázaný vstup do neesenciálnych obchodov. Aj deti vo veku od 2 do 12 rokov tam môžu vstúpiť, iba ak prekonali ochorenie covid alebo majú negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 48 hodín alebo PCR testu nie starší ako 72 hodín.

Ibaže v praxi kontrola opatrení nie je všade dôsledná. Vstup do obchodného centra Eperia nikto v pondelok dopoludnia nekontroloval. Svoje prevádzky tam majú okrem lekární či Slovenskej pošty aj telefónni operátori či banky. Práva banka v obchodnom centre Eperia slúži pre celé sídlisko Sekčov, na ktorom býva 25-tisíc ľudí. „Nákupné centrum Eperia Shopping Mall funguje od dnešného dňa do odvolania v režime OP – vstup povolený plne zaočkovaným osobám alebo osobám, ktoré preukázateľne prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami. Kontrola tohto nariadenia bude prebiehať pri vstupoch do nákupného centra SBS pracovníkmi od utorka," uviedol marketingový manažér Miroslav Vlček.

A tak sa do nákupného centra v Prešove dostal každý. Aj malé deti bez testu, pretože to nikto nekontroloval. Potvrdili nám to aj zákazníčky Markéta (20) zo Šarišských Draviec a Gabriela (20) z Radvanoviec: „Opatrenia schvaľujeme, hoci najprv sa tvrdilo, že sa nemusíme očkovať, ale teraz už nemáme na výber. Sme zaočkované, no zatiaľ nás nikto nekontroloval," vraveli.

Neočkovaní od pondelka nesmú ani do prevádzok poskytujúcich služby. Kaderníčka Monika Gondeková z Prešova preto funguje v režime očkovaní, prekonaní: „Zákazníčky objednávam tak, aby vždy bola v kaderníctve iba jedna. Tie, ktoré sú dlhodobo objednané, vopred správou upozorňujem na to, že svoje služby v zmysle nariadenia poskytujem iba v režime OP a ostatné prosím o spätnú väzbu a zrušenie termínu." Jej zákazníčka Vierka dodala: „Súhlasím s týmito opatreniami, sú potrebné na zamedzenie šírenia vírusu."

