Legendárna herecká dvojica Stražanovci desaťročia zabávala svojich divákov a poslucháčov. Žiaľ, Jožo Stražan (†77) je od marca v nebeskom ansámbli. Jeho milovaná manželka Kvetka (79) si zvyká na život bez neho a má to skutočne ťažké. Prišla totiž o skvelého manžela a vynikajúceho parťáka. Na sviatok zosnulých mu poslala do neba dychberúci odkaz!

Jozef Stražan odišiel do hereckého neba po dlhej a ťažkej chorobe 10. marca tohto roka. Na poslednej ceste ho vyprevádzala milovaná manželka a celoživotná herecká súputníčka Kvetka, príbuzní a pre pandemické opatrenia iba zopár kolegov. S milovanou ženou sa lúčil piesňou Už mi není lásko 20 let od Jiřího Zmožka. Text piesne si môžete prečítať TU.

Jozef Stražan. Fotograf Jano Štovka o ňom napísal: "Bol si kráľ!" Zdroj: Jano Štovka mqep

Kvetka si na svojho milovaného manžela spomenie každý deň. "Môj najdrahší najmilovanejší muž, drahý môj Jožko! Veľmi mi chýbaš. Tvoje pohladenie, Tvoje slovíčka: Oj, ty tak dobre vyzeráš! A aby sme sa zasmiali, doložil si: Ts, a pritom taká stará baba," vyznala sa nedávno a pridala vyrehotané smajlíky. "Nikto si nevie predstaviť tú veľkú lásku! My sme sa ani nehádali. Alebo také, že by sme sa nerozprávali, to bola neexistná vec," dodala.

V týchto dňoch, keď sme si spomínali na zosnulých, pridala aj jedno bolestivé vyznanie. Jej slová trhajú srdce a sú dôkazom, aká veľká láska medzi nimi panovala a aké je jej srdce ubolené.

Na doskách, ktoré zo všetkých najviac miloval - najstaršej z troch scén Divadla Jonáša Záborského, pôsobil Jozef Stražan 60 rokov. O svojej manželke, skvelej herečke, rozprával, že je jeho výhrou v športke. Plánovali sa venovať vnúčatku, ktoré miloval a za ktorým sa chystali vycestovať do Španielska, no prekazila im to pandémia koronavírusu. Po jeho smrti sa mu narodilo ďalšie vnúčatko.

