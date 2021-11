Nemocnice v Prešovskom kraji sa boria s obrovskými problémami. Majú obsadené takmer všetky lôžka vyčlenené na liečbu covidových pacientov. Museli preto obmedziť bielu medicínu. Riaditelia nemocníc zúria a kritizujú ministerstvo zdravotníctva. Zmena ďalších lôžok na covidové nepripadá do úvahy, pretože chýbajú lekári a sestry, ktorí by sa o pacientov postarali.

Alarmujúcu situáciu hlási riaditeľ Ľubovnianskej nemocnice v Starej Ľubovni Peter Bizovský. Podľa neho zažívajú najhoršiu situáciu za celé obdobie pandémie. Lôžka majú zaplnené, tie s umelou pľúcnou ventiláciou nepretržite obsadené. Uvoľňujú sa, len ak niekto zomrie alebo pacienta odtiaľ preložia. "Ventilácie trvajú nekonečný čas, niekedy dva, niekedy tri týždne a nakoniec potom zistíte výsledok, ktorý je často smutný,“ uviedol Bizovský. Obsadené majú aj všetkých 28 kyslíkových lôžok. Dokonca u nich kyslík potrebuje aj jedno dieťa. Väčšina hospitalizovaných pacientov s covidom v ich nemocnici je neočkovaných: "Za celé obdobie súčasnej vlny skončil na umelej pľúcnej ventilácii iba jeden zaočkovaný, ostatní sú nezaočkovaní."

Riaditeľ bardejovskej nemocnice Marián Petko vyzýva ľudí na očkovanie. "Netreba špiritizovať a treba sa dať zaočkovať," vyhlásil. Pre množstvo covidových pacientov museli na chirurgii redukovať bielu medicínu. "Plánované operácie musíme odkladať, pretože nemáme dostatok anestéziológov, lekárov a sestier, ktorí by sa starali o covidových aj necovidových pacientov," dodal. Považuje za nehoráznosť, že pacienti s inými ochoreniami musia byť odsúvaní. "Ak dostane cievnu mozgovú príhodu necovidový pacient alebo s akútnym bruchom, nemá nárok na to, aby sme sa o neho postarali? Nemôžeme úplne zdecimovať necovidovú medicínu," dvíha varovný prst Petko. Mali šiestich pozitívne testovaných lekárov, ktorí sa v pondelok vrátili do práce: "Je to extrémne dynamické, čísla sa menia z hodiny na hodinu, nevieme, čo bude za tri - štyri dni."

Zanedbané vážne choroby

"Prichádzajú k nám mladé ženy v ťažkom stave s rakovinou prsníka z dôvodu, že buď neboli na preventívnych prehliadkach, alebo sa báli alebo preto, že sme hovorili, že nebudeme dočasne vykonávať preventívne prehliadky, lebo prišiel taký pokyn z ministerstva, nemali sme na to kapacity a teraz po pár mesiacoch budeme mať problém tým mladým ženám pomôcť," povedal bez servítky šéf Asociácie súkromných nemocníc M. Petko.

Bizovský aj Petko navyše už dva mesiace upozorňujú ministerstvo, že lekári podpisujú vyhlásenia, že prestanú nad rámec zákona slúžiť ústavnú pohotovostnú službu. "Ak to aj urobia, celý systém kľakne," dodal Petko.

Nasadia armádu?

Popradská nemocnica, ktorá je druhá najväčšia v kraji, musí povolať armádu. Medzi druhou a treťou vlnou odtiaľ prei covid odišli desiatky lekárov.

Prešovská nemocnica FNsP Prešov reprofilizovala ďalšie lôžka na oddelení pediatrie, dermatovenerológie a psychiatrie. Aktuálna kapacita všetkých covidových lôžok je 249. "K dnešnému dňu je z toho obsadených 203 lôžok, z nich je 13 pacientov na UPV , z ktorých je 12 neočkovaných," informoval riaditeľ Ľubomír Šarnik.

Podľa hovorkyne Ministerstva zdravotníctva SR Zuzany Eliášovej všetky zdravotnícke zariadenia v prešovskom regióne, v ktorých sa lekári, sestry a ďalší zdravotnícki pracovníci starajú o pacientov s ochorením covid nachádzajú v najvyššej tretej fáze reprofilizácie lôžkového fondu: "Najkritickejšia situácia je s lôžkami pre pacientov, ktorí potrebujú umelú pľúcnu ventiláciu, kde je 96-percentná obsadenosť postelí."

Prešovský župan Milan Majerský vyzval politikov, aby prestali ľudí štvať proti očkovaniu a svojimi vyjadreniami nenahrádzali odborníkov z oblasti medicíny a epidemiológie: “V boji s pandémiou sa darí dobre tým krajinám, kde sa politici nehrajú na odborníkov, lekárov a pandemiológov. Na to sú tu odborníci. Keď hovoria odborníci, politici ich majú poslúchať. Vtedy sa bude dariť celej krajine. Mali by sa v prvom rade zjednotiť politici a mať rovnaký názor. Tu nám umierajú ľudia. Tu sa nebavíme o nejakých eurách, či sa budeme mať lepšie, alebo horšie. Tu ide o život, politici mali by do svojich rúk zobrať zodpovednosť a správať sa k ľuďom zodpovedne, aby im zachránili životy. Ak sa toto podarí, tak môžeme povedať, že ľudia sa dajú aj zaočkovať. Ak by sa lídri dali zaočkovať hneď v januári, keď bola možnosť očkovania, dnes by sme mali úplne iné čísla a boli na tom omnoho, omnoho lepšie."