Sestrička v akcii! Staničná sestra Vakcinačného centra prešovskej nemocnice Janka Štefaníková sa rozhodla prispieť k zlepšeniu zlej pandemickej situácie. Po skúsenostiach s prácou na covidovom oddelení, kde videla zomierať pacientov na covid, ako odchádzajú z tohto sveta osamelí, bez prítomnosti blízkych, neváhala ani chvíľu. Príklad z nej by si mohli zobrať aj viacerí politici.

Keď sa k Janke dostal zoznam najmenej zaočkovaných marginalizovaných lokalít, osobne chodila po osadách a tamojším obyvateľom vysvetľovala, v čom tkvie očkovanie a aké sú jeho výhody. "Nikoho som nepresviedčala, iba som im vysvetľovala. Mali možnosť sa pýtať. Som sestra z covid oddelenia, viem, čo rozprávam, zažila som starostlivosť o ťažké prípady pacientov nakazených koronavírusom," opisuje. Dodáva, že dnes veľkú úlohu zohráva internet, kde si prečítali množstvo klamlivých informácií, ktoré ich od očkovania odrádzali. A preto si zaumienila, že to napraví: "Išla som na nich najmä príkladmi, ktoré sme zažívali v nemocnici počas prvej a druhej vlny. Pochopili, že im nechceme zle a že očkovanie má význam pre každého."

Výsledky sa dostavili okamžite. O týždeň už bolo prihlásených 60 ľudí a pridávali sa k nim inšpiratívne ďalší. Spolu so svojím tímom prichádzala do osád znova, aby záujemcov zaočkovali a aby nemuseli cestovať do Prešova. Pre mnohých z nich je to totiž náročné finančne. Takýmto spôsobom Janka motivovala stovky ľudí v obciach Víťaz, Mirkovce, Šindliar a Rokycany v Prešovskom okrese. "Najprv sme sa báli. Teraz nám sestrička vysvetlila, o čo ide. Pomohlo nám to," uviedol Marián Lacko (45) z Víťaza.

Odkedy sa začalo s očkovaním, bolo zriadených v kraji niekoľko vakcinačných centier. V niektorých bol však záujem nulový, aj keď sa už otvorilo očkovanie pre všetky skupiny. Pre osadníkov bol však komplikáciou k vakcíne aj lístok na autobus do mesta. Prístup akčnej sestričky si pochvaľoval aj starosta obce Víťaz Ján Baloga.