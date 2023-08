Ilavčanom sa v stredu naskytol nevídaný pohľad. Starý železný most ponad kanál Váhu odstraňovali spôsobom, aký mal v Trenčianskom kraji premiéru. Z oboch strán mosta postavili dva žeriavy, ktoré ho zložili na pontónové mosty do kanála Váhu. Nikdy predtým takýmto spôsobom v kraji most neodstraňovali.

Podľa trenčianskeho župana Jaroslava Bašku ide v prípade zhodenia, alebo zloženia 140-tonového Ilavského mosta o dôležitý míľnik rekonštrukcie „Zhotoviteľ, s ktorým má trenčianska župa podpísanú zmluvu na to zabezpečil dva špeciálne žeriavy, ktoré zložia túto starú mostovku odľahčenú od asfaltu na pontónové mosty, kde sa bude najbližšie dni starý železný most rozpaľovať a pôjde, ako sa hovorí, do starého železa,“ vysvetlil Baška.

Ten vraví, že kým sa pracovalo na starom moste, paralelne sa makalo aj na moste novom, ktorý čoskoro obsadí prázdne miesto ponad kanál Váhu. „Po deinštalácii starého mosta dôjde k modernizácii, k novým pätkám na jednej aj strane derivačného kanála. Ďalšie konštrukcie k novému mostu sa vyrábajú v Ilave, kde sa bude kompletizovať,“ hovorí Baška.

Župan tvrdí, že zatiaľ sa zdá, že práce pokračujú podľa plánu. „Doteraz sme od zhotoviteľa nedostali žiadny návrh dodatku, či už časového, alebo finančného. Zmluva bola podpísaná vlani v októbri, doba výstavby by mala trvať 400 dní, teda do konca tohto roka, a či sa splní tento časový, ale aj finančný záväzok, bude závisieť aj od jesenného počasia, pretože po osadení nového mosta sa budú môcť robiť na tomto moste betonáže a asfaltovanie,“ konštatuje župan.

Nový most bude oproti starému rozšírený. „Zo strany Ilavy po ľavej strane bude dvojmetrový chodník a po pravej strane 2,5-metrový cyklochodník. Tá investícia je stále podľa zmluvy 2,75 milióna eur a uvidíme, či a s akým dodatkom príde samotný zhotoviteľ,“ hovorí Baška.

Ten pripomenul, že župa pôvodne dostala od Ministerstva financií na nový most prostriedky vo výške 3,6 milióna eur, ale neskôr jej ministerstvo pod vedením vtedajšieho ministra Igora Matoviča dotáciu zobralo a celú investíciu tak financuje župa. „Nie je vylúčené, že ak príde výzva, podáme žiadosť o preplatenie z eurofondov,“ uzavrel Baška.

Podľa riaditeľa Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja Radovana Karkuša bude dĺžka novej mostovej konštrukcie 48 metrov, celková dĺžka bude 62 metrov a šírka 16 metrov. „Váha nového mosta bude približne zhodná s váhou starého, čiže okolo 140 ton a bude to železobetónový jednopólový most na dvoch rozšírených podperách, ktoré sa budú upravovať pre potrebu položenia novej konštrukcie,“ konštatuje Karkuš.

Podľa neho bude nový most bezpečnejší, pretože bude mať väčšiu šírku prejazdu pre automobily. „Pôvodný most mal celkovú šírku 11 metrov, nový bude mať 16 metrov. Nebudú tam preto vznikať komplikácie pri prejazde dvoch nákladných automobilov. Životnosť mosta je vždy rátaná približne na 50 rokov, takže zhruba toľko by ma tento klasický oceľový most vydržať,“ uzavrel Karkuš.

Miroslav Timko, konzultant pre zhotoviteľa upresnil, že žeriavy si zhotoviteľ objednal u subdodávateľa. „Priestor na ukotvenie tu je veľmi dobrý, lebo sú tu staré opory. Žeriavy sme pripravili tak, že laná sú zachytené, celé je to uviazané o pôvodné staré body nosnej konštrukcie na to, aby to vydržali,“ konštatuje Timko.

Podľa neho aj pre nich je takáto akcia výzvou. „Najťažšia bude koordinácia tak, aby oba žeriavy robili spolu, aby nik nešiel o 10 centimetrov skôr, doprava, alebo doľava, viac ako ten druhý,“ dodal Timko.

Upresnil, že už na budúci týždeň začnú búrať opory. „Oceľová nosná konštrukcia nového mosta je už vyrobená, čaká na vývoz. Predpokladám, že ešte tento rok by sme sa tu mohli pri jej osadení stretnúť. Nosnosť novej konštrukcie bude vyššia, bude širšia, budú cyklochodníky, chodníky, bude to krajšie dielo ako predchádzajúci most,“ uzavrel Timko.