Šéfka OOCR k "zápcham" zachytených na fotografiách ironicky poznamenala, že toto je jej obľúbená téma. "Tradične to tu máme každý rok o takomto čase, kedy majú Poliaci štátny sviatok Nanebovzatie Panny Márie a vtedy mnohí z nich absolvujú výstup na Rysy. Deň predtým som cestovala z Krakova do Tatier štyri hodiny, keďže cesty boli preplnené. Sme radi, že k nám naši susedia chodia, lenže aj Slováci po dvoch týždňoch, kedy sme tu mali chladné počasie sa rozhodli po oteplení vyraziť do Tatier. A práve vtedy sa tieto dve skupiny sa "premiešali", hovorí Lucia Blašková.

Dodáva, že kto sa vyberie do hôr v najbližších dňoch, určite zažije inú situáciu. Nápor je možné očakávať na prelome augusta a septembra, kedy je viac voľna kvôli sviatkom. "Nepredpokladám, však žeby sa vtedy tvorili rady alebo boli niekde takmer hodinové čakačky. Naše Tatry (frekventované turistické trasy) sú momentálne zaplnené, nazvem to tak, pohodovo!"

Lucia hovorí, že aj podľa reakcií miestnych podnikateľov hodnotenie tohtoročnej sezóny vychádza na výbornú. "Veríme, že minimálne počtom ubytovaných hostí tromfneme tú z roku 2019. Teší nás, že ten nárast návštevníkov je evidentný. Vrátili sa k nám Česi a čaro našich veľhôr objavili aj Maďari, hoci len v rámci jednodňovej turistiky. Spolu s Poliakmi sú to top hostia," vysvetľuje ďalej.

Nešetrí chválou na to, že turisti začali navštevovať aj tatranské osady a mestečka. "Opäť sme privítali Izraelčanov, ale aj Britov. Zvýšil sa počet hostí z pobaltských krajín. Perličkou sú Kórejci, ktorí sa tu zdržia aj 2-3 noci. Fíni, Švédi a Dáni tiež už nie sú žiadnou výnimkou, ale ani Belgičania, či Holanďania. Ten európsky mix nás teší," nešetrí chválou.

